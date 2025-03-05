Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MLEM MLEM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 101 Đường số 28 - Bình Trị Đông - Bình Tân - HCM, Quận Bình Tân

1. Nghiên cứu và phân tích thị trường

2. Xây dựng kế hoạch & triển khai chiến dịch marketing

3. Quản lý và phát triển kênh bán hàng offline & online

4. Phát triển thương hiệu & nhận diện thương hiệu offline

5. Quản lý & đo lường hiệu quả

1. Trình độ & Kinh nghiệm

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 06 tháng – 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, đặc biệt là Marketing Offline, Trade Marketing hoặc tổ chức sự kiện.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các chuỗi cửa hàng bán lẻ, F&B, siêu thị...

2. Kỹ năng chuyên môn

Am hiểu về nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ và xây dựng chiến lược marketing.

Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức và triển khai các sự kiện, chương trình khuyến mãi.

Kinh nghiệm làm việc với đối tác, nhà cung cấp, đơn vị in ấn, quảng cáo.

Hiểu biết về POSM, Branding offline, Merchandising là một lợi thế.

Kỹ năng viết nội dung, lên ý tưởng cho các chiến dịch quảng bá thương hiệu.

Tại CÔNG TY TNHH MLEM MLEM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương & thưởng

Mức lương hấp dẫn: Thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng hiệu suất: Dựa trên KPI & hiệu quả công việc.

Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13 theo quy định công ty.

Hỗ trợ chi phí khi đi công tác, tổ chức sự kiện.

2. Môi trường làm việc

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, có nhiều cơ hội phát triển.

Được tạo điều kiện để phát huy ý tưởng và thử nghiệm các chiến dịch Marketing mới.

Đội ngũ đồng nghiệp trẻ trung, nhiệt huyết hỗ trợ lẫn nhau.

3. Cơ hội phát triển

Được đào tạo bài bản về Marketing Offline, Trade Marketing & Quản lý thương hiệu.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn như Marketing Lead, Trade Marketing Manager.

Tham gia các khóa học chuyên môn do công ty tài trợ.

4. Phúc lợi khác

Hưởng đầy đủ BHYT, BHXH theo quy định pháp luật.

Chính sách giảm giá đặc biệt khi mua sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Tham gia du lịch, tiệc cuối năm cùng công ty.

