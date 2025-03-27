Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT DTL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1 USD

• Quản lý Truyền thông & PR:

￮ Xây dựng kế hoạch PR nhằm tăng nhận diện thương hiệu BingX.

￮ Phối hợp với báo chí, kênh truyền hình kinh tế, trang tin công nghệ/crypto để đảm bảo tần suất xuất hiện thương hiệu tối thiểu 10 lần/tháng trên các phương tiện truyền thông chính thống.

￮ Chủ động liên hệ và duy trì quan hệ với phóng viên, KOL, KOC và đối tác truyền thông.

• Xử lý Khủng hoảng & Nâng cao Niềm Tin:

￮ Giám sát thông tin công chúng, phát hiện sớm những phản hồi tiêu cực, hợp tác với bộ phận nội bộ để đưa ra thông điệp minh bạch, giảm tỷ lệ lan truyền nội dung tiêu cực

￮ Xây dựng quy trình xử lý khủng hoảng truyền thông, phản hồi chính thức trong vòng 24h khi có tin tức bất lợi. Phối hợp nội bộ để đảm bảo thông điệp minh bạch, nhất quán, góp phần nâng cao Brand Trust Score.

￮ Tăng phản hồi về thương hiệu trên các kênh social media và cộng đồng online mang tính tích cực hoặc trung tính và tăng điểm Brand Trust Score thông qua Survey định kỳ

• Hợp tác Chiến lược & Sự kiện:

￮ Phát triển ít nhất 5 “brand ambassadors” hoặc “community moderators” có ảnh hưởng, tạo nội dung định kỳ, thu hút tương tác chất lượng.