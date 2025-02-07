Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Nông Sản Phú Lâm Tây làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Phân tích, đề xuất kế hoạch và triển khai SEO để tăng thứ hạng website trên công cụ tìm kiếm

- Triển khai tối ưu SEO onpage/offpage nhằm gia tăng thứ hạng từ khoá

- Theo dõi, phân tích, đánh giá kết quả SEO

- Quản lý và phát triển các nền tảng mạng xã hội của Công ty (Linked In, X, Thread, Instagram...)

- Phối hợp triển khai các chiến dịch Marketing/Sự kiện/hội thảo theo tháng/quý

- Thực hiện các yêu cầu khác về Marketing từ cấp trên

- Báo cáo kết quả công việc theo tuần/tháng

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học... ưu tiên chuyên ngành Marketing hoặc các ngành liên quan.

- Biết sử dụng các nền tảng website: wordpress, sapo...

- Biết sử dụng các công cụ phân tích web: Search Console, Analytics, Keyword Planner, Semrush,...

- Có kỹ năng nghiên cứu phân tích từ khoá, xây dựng content chuẩn SEO

- Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 1 năm

- Thành thạo tin học văn phòng

- Có laptop cá nhân

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

- Hoà đồng, cởi mở

Tại Công ty TNHH Nông Sản Phú Lâm Tây Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 9 - 13tr (theo năng lực)

- Du lịch, nghỉ dưỡng 1 năm 2 lần.

- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 đầy đủ.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động.

- Xét tăng lương 1 năm/ lần, tăng lương theo vị trí bổ nhiệm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nông Sản Phú Lâm Tây

