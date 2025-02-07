Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Nông Sản Phú Lâm Tây làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Công ty TNHH Nông Sản Phú Lâm Tây
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/03/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Nông Sản Phú Lâm Tây

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Phân tích, đề xuất kế hoạch và triển khai SEO để tăng thứ hạng website trên công cụ tìm kiếm
- Triển khai tối ưu SEO onpage/offpage nhằm gia tăng thứ hạng từ khoá
- Theo dõi, phân tích, đánh giá kết quả SEO
- Quản lý và phát triển các nền tảng mạng xã hội của Công ty (Linked In, X, Thread, Instagram...)
- Phối hợp triển khai các chiến dịch Marketing/Sự kiện/hội thảo theo tháng/quý
- Thực hiện các yêu cầu khác về Marketing từ cấp trên
- Báo cáo kết quả công việc theo tuần/tháng

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học... ưu tiên chuyên ngành Marketing hoặc các ngành liên quan.
- Biết sử dụng các nền tảng website: wordpress, sapo...
- Biết sử dụng các công cụ phân tích web: Search Console, Analytics, Keyword Planner, Semrush,...
- Có kỹ năng nghiên cứu phân tích từ khoá, xây dựng content chuẩn SEO
- Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 1 năm
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có laptop cá nhân
- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
- Hoà đồng, cởi mở

Tại Công ty TNHH Nông Sản Phú Lâm Tây Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 9 - 13tr (theo năng lực)
- Du lịch, nghỉ dưỡng 1 năm 2 lần.
- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 đầy đủ.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động.
- Xét tăng lương 1 năm/ lần, tăng lương theo vị trí bổ nhiệm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nông Sản Phú Lâm Tây

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 310 An Phú Đông 27, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

