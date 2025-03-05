Tuyển Nhân viên Marketing BM Trading Join Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

BM Trading Join Stock Company
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
BM Trading Join Stock Company

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại BM Trading Join Stock Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 8, Vũ Trọng Khánh, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Đông,Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch, các chiến lược Marketing đạt hiệu quả trên các nền tảng Facebook, Google, Youtube, Tiktok.....
Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên ngân sách của công ty
Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng
Theo dõi, đánh giá để tối ưu hình ảnh/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo nhằm đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và báo cáo tiến độ hằng tuần với team.
Các công việc khác theo chỉ đạo cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chủ động trong công việc và liên tục học hỏi.
- Trình độ học vấn: sinh viên năm 3-4, hoặc mới tốt nghiệp đại học ( ưu tiên chuyên nghành MKT, kinh tế....), yêu thích content và digital
- Có kiến thức cơ bản về Marketing, quảng cáo và truyền thông là một lợi thế.
- Có kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt
- Có laptop cá nhân, chủ động phương tiện đi lại di chuyển

Tại BM Trading Join Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc
Được tham gia các khóa ĐÀO TẠO chuyên nghiệp
Được tiếp cận về các quy trình làm việc có hệ thống khoa học.
Cơ hội thể hiện bản thân không giới hạn, thách thức và phát triển kỹ năng chuyên môn.
Cơ hội thăng tiến, định hướng sự nghiệp rõ ràng.
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định, team building, du lịch hàng năm, các chương trình teabreak, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện đặc biệt trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BM Trading Join Stock Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BM Trading Join Stock Company

BM Trading Join Stock Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 Vũ Trọng Khánh, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

