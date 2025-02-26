Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Cao Đạt, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Quản lý nội dung, hình ảnh trên các kênh truyền thông của thương hiệu (Website, Facebook, Instagram, Tiktok...)

• Thực hiện các chương trình khuyến mại của thương hiệu bao gồm các công việc liên quan đến chương trình: ý tưởng thiết kế, vật phẩm Marketing, ngân sách, điều phối thực hiện, giám sát, báo cáo hiệu quả

• Tham gia vào việc đề xuất kế hoạch truyền thông và ý tưởng thương hiệu

• Đảm nhận các công việc phát sinh khác do cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sử dụng thành thạo và thường xuyên các mạng xã hội (Facebook, Instagram, Tripadvisor...)

• Nắm rõ cách vận hành các kênh quảng cáo (Facebook, Google...)

• Sáng tạọ, thường xuyên cập nhật các xu hướng mới về ẩm thực, giải trí, truyền thông

• Có tư duy thẩm mỹ tốt

• Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch, quản lý và báo cáo

• Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

• Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành F&B

Tại Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi ứng viên:

● Mức lương : 8-12 triệu/tháng + Phụ cấp + thưởng

● Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

● Được hưởng các chế độ theo quy định của Công ty và Luật lao động

Địa điểm làm việc: Tòa nhà Hado Building, Số 8 Cao Đạt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát

