Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 8 Cao Đạt, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Quản lý nội dung, hình ảnh trên các kênh truyền thông của thương hiệu (Website, Facebook, Instagram, Tiktok...)
• Thực hiện các chương trình khuyến mại của thương hiệu bao gồm các công việc liên quan đến chương trình: ý tưởng thiết kế, vật phẩm Marketing, ngân sách, điều phối thực hiện, giám sát, báo cáo hiệu quả
• Tham gia vào việc đề xuất kế hoạch truyền thông và ý tưởng thương hiệu
• Đảm nhận các công việc phát sinh khác do cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sử dụng thành thạo và thường xuyên các mạng xã hội (Facebook, Instagram, Tripadvisor...)
• Nắm rõ cách vận hành các kênh quảng cáo (Facebook, Google...)
• Sáng tạọ, thường xuyên cập nhật các xu hướng mới về ẩm thực, giải trí, truyền thông
• Có tư duy thẩm mỹ tốt
• Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch, quản lý và báo cáo
• Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
• Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành F&B

Tại Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi ứng viên:
● Mức lương : 8-12 triệu/tháng + Phụ cấp + thưởng
● Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
● Được hưởng các chế độ theo quy định của Công ty và Luật lao động
Địa điểm làm việc: Tòa nhà Hado Building, Số 8 Cao Đạt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát

Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 118 Trung Hòa - Cầu Giấy - HN

