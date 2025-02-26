Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH YKK AP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Nhân viên Marketing đóng vai trò quan trọng trong chiến lược kinh doanh cửa đi, cửa sổ nhôm tại thị trường Việt Nam. Vị trí này chịu trách nhiệm xây dựng thương hiệu, tăng độ nhận diện sản phẩm, thúc đẩy doanh số và tạo dựng niềm tin với khách hàng.

1. Nghiên cứu & Phân tích thị trường

• Nghiên cứu khách hàng: Phân tích nhu cầu, hành vi, xu hướng của khách hàng mục tiêu (chủ đầu tư, nhà thầu, kiến trúc sư, người tiêu dùng cá nhân).

• Phân tích đối thủ cạnh tranh: So sánh sản phẩm, giá cả, chiến lược marketing của các thương hiệu lớn trên thị trường (Xingfa, Việt Pháp, PMA, YKK AP...).

• Đề xuất chiến lược: Xây dựng kế hoạch marketing phù hợp với thị trường và từng phân khúc khách hàng.

2. Phát triển thương hiệu & Hình ảnh sản phẩm

• Xây dựng định vị thương hiệu, nhấn mạnh vào chất lượng, công nghệ Nhật Bản, tiêu chuẩn TCVN 2737:2023.

• Thiết kế & phát triển bộ nhận diện thương hiệu (logo, catalogue, brochure, tài liệu kỹ thuật...).

• Xây dựng nội dung quảng bá: Phát triển video, hình ảnh, bài viết để tăng cường nhận diện thương hiệu.

3. Chiến lược Digital Marketing & Quảng cáo

• Quản lý và phát triển nội dung trên website, fanpage, YouTube, TikTok, LinkedIn nhằm mở rộng độ phủ thương hiệu.