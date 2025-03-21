Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Wephar làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Wephar làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 30 Triệu

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Wephar
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Wephar

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Wephar

Mức lương
6 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 23E Lê Quát, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú,, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 6 - 30 Triệu

- Phụ trách xây dựng nội dung, chiến lược marketing trên Tiktok, Facebook
- Quản lý kênh truyền thông, triển khai chiến dịch chạy ads, KOL/KOC
- Viết content, biên tập nội dung SEO, social media, website.
- Tham gia livestream, sáng tạo nội dung để phát triển thương hiệu cá nhân
- Hỗ trợ chiến dịch marketing của công ty

Với Mức Lương 6 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing hoặc lĩnh vực liên quan Y Dược.
- Hiểu cơ bản về Tiktok Ads, Facebook Ads, SEO
- Có kỹ năng viết content, chỉnh sửa hình ảnh/video đơn giản
- Có khả năng livestream là lợi thế
- Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng

Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Wephar Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 6-30 triệu tuỳ khả năng
- Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định
- Môi trường thân thiện, năng động
- Nghỉ phép năm theo quy định của pháp luật, cùng với các ngày nghỉ lễ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Wephar

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Wephar

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Wephar

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 23E Lê Quát, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

