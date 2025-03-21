Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Wephar làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Wephar
Mức lương
6 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 23E Lê Quát, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú,, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 6 - 30 Triệu
- Phụ trách xây dựng nội dung, chiến lược marketing trên Tiktok, Facebook
- Quản lý kênh truyền thông, triển khai chiến dịch chạy ads, KOL/KOC
- Viết content, biên tập nội dung SEO, social media, website.
- Tham gia livestream, sáng tạo nội dung để phát triển thương hiệu cá nhân
- Hỗ trợ chiến dịch marketing của công ty
Với Mức Lương 6 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing hoặc lĩnh vực liên quan Y Dược.
- Hiểu cơ bản về Tiktok Ads, Facebook Ads, SEO
- Có kỹ năng viết content, chỉnh sửa hình ảnh/video đơn giản
- Có khả năng livestream là lợi thế
- Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng
Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Wephar Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương 6-30 triệu tuỳ khả năng
- Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định
- Môi trường thân thiện, năng động
- Nghỉ phép năm theo quy định của pháp luật, cùng với các ngày nghỉ lễ theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Wephar
