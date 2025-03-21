Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Wephar làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 30 Triệu

Mức lương 6 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 23E Lê Quát, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú,, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing

- Phụ trách xây dựng nội dung, chiến lược marketing trên Tiktok, Facebook

- Quản lý kênh truyền thông, triển khai chiến dịch chạy ads, KOL/KOC

- Viết content, biên tập nội dung SEO, social media, website.

- Tham gia livestream, sáng tạo nội dung để phát triển thương hiệu cá nhân

- Hỗ trợ chiến dịch marketing của công ty

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing hoặc lĩnh vực liên quan Y Dược.

- Hiểu cơ bản về Tiktok Ads, Facebook Ads, SEO

- Có kỹ năng viết content, chỉnh sửa hình ảnh/video đơn giản

- Có khả năng livestream là lợi thế

- Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng

Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Wephar Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 6-30 triệu tuỳ khả năng

- Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định

- Môi trường thân thiện, năng động

- Nghỉ phép năm theo quy định của pháp luật, cùng với các ngày nghỉ lễ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Wephar

