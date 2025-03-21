Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Felixcons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Felixcons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Felixcons
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Felixcons

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Felixcons

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Khu đô thi Vạn Phúc City, Quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Ho Chi Minh City, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Quản lý, phát triển và chăm sóc các kênh truyền thông online của công ty.
-
Quản lý, phát triển và chăm sóc các kênh truyền thông online của công ty.
- Xây dựng, triển khai chiến lược Marketing.
Xây dựng, triển khai chiến lược Marketing.
- Xây dựng hình ảnh và các hoạt động truyền thông.
X
ây dựng hình ảnh và các hoạt động truyền thông.
- Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện online và offline.
Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện online và offline.
- Báo cáo kết quả định kỳ, đề xuất cải tiến chiến lược Marketing.
Báo cáo kết quả định kỳ, đề xuất cải tiến chiến lược Marketing.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.
-
- Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý và phân tích truyền thông như Facebook Business, Google Analytics, Google Ads, TikTok Ads,...
Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý và phân tích truyền thông như Facebook Business, Google Analytics, Google Ads, TikTok Ads,...
- Kỹ năng thiết kế cơ bản (Photoshop, Canva hoặc các công cụ tương tự) là một lợi thế.
Kỹ năng thiết kế cơ bản (Photoshop, Canva hoặc các công cụ tương tự) là một lợi thế.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả.
- Có kiến thức cơ bản về xây dựng và ngành nghề liên quan đến bất động sản là một lợi thế.
Có kiến thức cơ bản về xây dựng và ngành nghề liên quan đến bất động sản là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Felixcons Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia đầy đủ chế độ BHYT, BHXH.
-
Tham gia đầy đủ chế độ BHYT, BHXH.
- Thăm khám sức khỏe định kỳ.
Thăm khám sức khỏe định kỳ.
- Thưởng các ngày nghỉ lễ Tết trong năm.
Thưởng các ngày nghỉ lễ Tết trong năm.
- Du lịch, team building định kỳ hàng năm.
Du lịch, team building định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Felixcons

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Felixcons

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Felixcons

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 182 Đô Đốc Lộc, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

