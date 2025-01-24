Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

TÓM TẮT CÔNG VIỆC:

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Marketing Ngành hàng trong việc Quản lý các hoạt động Marketing trong ngắn hạn và dài hạn của nhóm ngành hàng phụ trách, xây dựng sự ưa thích của người tiêu dùng, hoạch định, xây dựng, phát triển và tổ chức việc triển khai thực hiện các kế hoạch marketing của nhãn hiệu theo mục tiêu kinh doanh chung của công ty dựa trên những phân tích, đánh giá liên tục về nhãn hiệu, thị trường và tâm lý người tiêu dùng nhằm đạt mục tiêu kinh doanh chung của nhãn hàng.

· Lập kế hoạch hoạt động, kế hoạch ngân sách và kế hoạch nhân sự năm cho nhóm Nhãn hàng phụ trách

· Đề xuất các chiến lược Marketing ngắn hạn và dài hạn của ngành hàng phụ trách phù hợp với chiến lược kinh doanh chung của công ty

· Đề xuất và cùng GĐĐH Marketing xây dựng, phát triển chiến lược cấu trúc nhãn hiệu, định vị nhãn hiệu và nghiên cứu phát triển những sản phẩm mới, bao bì mới, phục vụ mục tiêu kinh doanh của ngành hàng

· Xây dựng và phát triển chương trình quảng cáo truyền thông đại chúng phù hợp và hiệu quả nhất để đạt những mục tiêu của chiến lược marketing đã đề ra