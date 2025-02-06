Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG MTEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG MTEE
- Hồ Chí Minh: Tân Phú, Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Hebekery đang tìm kiếm một bạn Marketing Lead Assistant sáng tạo và đầy nhiệt huyết để tham gia vào các hoạt động phát triển và quảng bá thương hiệu. Bạn sẽ hỗ trợ team marketing trong việc xây dựng, triển khai chiến lược branding, giúp tăng cường nhận diện thương hiệu Hebekery trên các nền tảng truyền thông xã hội và các kênh marketing khác.
Yêu cầu công việc:
Tham gia vào quá trình xây dựng và triển khai chiến lược Marketing-launching sản phẩm.
Sáng tạo và phát triển các ý tưởng - concept liên quan đến sản phẩm bao gồm bao bì, các ấn phẩm truyền thông và các campaign theo các dịp đặc biệt
Phối hợp với các stakeholders (các phòng ban khác trong công ty, các đối tác, Agencies,...) để deliver được các materials về truyền thông theo ý tưởng đã đề ra
Theo dõi và phân tích hiệu quả các chiến dịch branding
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có yêu thích tìm hiểu về hình ảnh, thẩm mỹ, các xu hướng trên social
Hiểu biết về các công cụ marketing có ứng dụng AI
Kỹ năng viết và giao tiếp tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Sáng tạo,nhiệt tình và có đam mê với ngành thực phẩm healthy
Tại HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG MTEE Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và đào tạo chuyên môn.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG MTEE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI