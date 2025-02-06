Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG MTEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Hebekery đang tìm kiếm một bạn Marketing Lead Assistant sáng tạo và đầy nhiệt huyết để tham gia vào các hoạt động phát triển và quảng bá thương hiệu. Bạn sẽ hỗ trợ team marketing trong việc xây dựng, triển khai chiến lược branding, giúp tăng cường nhận diện thương hiệu Hebekery trên các nền tảng truyền thông xã hội và các kênh marketing khác.

Yêu cầu công việc:

Tham gia vào quá trình xây dựng và triển khai chiến lược Marketing-launching sản phẩm.

Sáng tạo và phát triển các ý tưởng - concept liên quan đến sản phẩm bao gồm bao bì, các ấn phẩm truyền thông và các campaign theo các dịp đặc biệt

Phối hợp với các stakeholders (các phòng ban khác trong công ty, các đối tác, Agencies,...) để deliver được các materials về truyền thông theo ý tưởng đã đề ra

Theo dõi và phân tích hiệu quả các chiến dịch branding

Có background liên quan đến Marketing, Branding

Có yêu thích tìm hiểu về hình ảnh, thẩm mỹ, các xu hướng trên social

Hiểu biết về các công cụ marketing có ứng dụng AI

Kỹ năng viết và giao tiếp tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Sáng tạo,nhiệt tình và có đam mê với ngành thực phẩm healthy

Tại HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG MTEE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10 triệu

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và đào tạo chuyên môn.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG MTEE

