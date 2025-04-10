Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Baroque VINA - Bộ Phận Logistic làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

- Nhận chứng từ từ các agent nước ngoài, theo dõi hàng về, gửi chứng từ cho khách hàng và forwader của công ty

- Kiểm tra chứng từ B/L, invoice, packing, CO, Contract

- Kiểm tra chính sách nhập khẩu các mặt hàng trong lô hàng

- Theo dõi và thúc giục forwarder mở tờ khai

- Xắp xếp lịch giao hàng theo yêu cầu của khách hàng

- Làm Debit/Credit/SOA cho mỗi khách hàng

- Theo dõi việc xuất hóa đơn và gửi cho khách hàng

- Tư vấn chính sách hàng nhập, check báo giá, tính toán chi phí logistics theo yêu cầu của khách

- Công việc khác theo phân công của quản lý.