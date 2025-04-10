Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Baroque VINA - Bộ Phận Logistic làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Công Ty TNHH Baroque VINA - Bộ Phận Logistic
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công Ty TNHH Baroque VINA - Bộ Phận Logistic

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Nhận chứng từ từ các agent nước ngoài, theo dõi hàng về, gửi chứng từ cho khách hàng và forwader của công ty
- Kiểm tra chứng từ B/L, invoice, packing, CO, Contract
- Kiểm tra chính sách nhập khẩu các mặt hàng trong lô hàng
- Theo dõi và thúc giục forwarder mở tờ khai
- Xắp xếp lịch giao hàng theo yêu cầu của khách hàng
- Làm Debit/Credit/SOA cho mỗi khách hàng
- Theo dõi việc xuất hóa đơn và gửi cho khách hàng
- Tư vấn chính sách hàng nhập, check báo giá, tính toán chi phí logistics theo yêu cầu của khách
- Công việc khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Yêu cầu:
- Có kinh nghiệm khai báo hải quan trên phần mềm ECUS (Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở các công ty Logistics)
- Có kinh nghiệm về thủ tục hải quan các loại hình Gia công, kinh doanh, sản xuất, Chế xuất, SXXK. Hiểu về cách áp CO cho hàng NK

Tại Công Ty TNHH Baroque VINA - Bộ Phận Logistic Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Baroque VINA - Bộ Phận Logistic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

