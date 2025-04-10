Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Baroque VINA - Bộ Phận Logistic làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công Ty TNHH Baroque VINA - Bộ Phận Logistic
- Hà Nội: Toà nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
- Nhận chứng từ từ các agent nước ngoài, theo dõi hàng về, gửi chứng từ cho khách hàng và forwader của công ty
- Kiểm tra chứng từ B/L, invoice, packing, CO, Contract
- Kiểm tra chính sách nhập khẩu các mặt hàng trong lô hàng
- Theo dõi và thúc giục forwarder mở tờ khai
- Xắp xếp lịch giao hàng theo yêu cầu của khách hàng
- Làm Debit/Credit/SOA cho mỗi khách hàng
- Theo dõi việc xuất hóa đơn và gửi cho khách hàng
- Tư vấn chính sách hàng nhập, check báo giá, tính toán chi phí logistics theo yêu cầu của khách
- Công việc khác theo phân công của quản lý.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm khai báo hải quan trên phần mềm ECUS (Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở các công ty Logistics)
- Có kinh nghiệm về thủ tục hải quan các loại hình Gia công, kinh doanh, sản xuất, Chế xuất, SXXK. Hiểu về cách áp CO cho hàng NK
Tại Công Ty TNHH Baroque VINA - Bộ Phận Logistic Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Baroque VINA - Bộ Phận Logistic
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
