Tuyển Nhân viên mua hàng Diana Unicharm JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Diana Unicharm JSC
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Diana Unicharm JSC

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Diana Unicharm JSC

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Công ty CP Diana Unicharm tại Lĩnh Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
*** Báo cáo trực tiếp: cho Trưởng Bộ phận Mua Chung (Phòng Kế hoạch - Mua hàng - Quản lý chuỗi cung ứng)
• Tiếp nhận, thực hiện các yêu cầu mua hàng từ các phòng ban Công ty
• Tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn Nhà cung cấp
• Kiểm tra giá mua, theo dõi lịch sử mua hàng của từng loại hàng hóa- mảng mua chung
• Đàm phán với Nhà cung cấp để đạt được mức giá tốt, điều khoản phù hợp thỏa mãn yêu cầu về chất lượng, thời gian giao hàng
• Tham vấn các điều khoản trong hợp đồng mua bán (đơn giá, phương thức thanh toán, điều khoản phạt, đền bù hợp đồng,…)
• Thực hiện các thủ tục xin phê duyệt Mua hàng, tạo PO... trên hệ thống.
• Theo dõi quá trình Mua hàng để thực hiện các báo cáo khi cần thiết
• Quản lý dữ liệu Nhà cung cấp, Lập hồ sơ Nhà cung cấp trong phạm vi được phân công phụ trách.
• Phối hợp với các phòng ban liên quan để theo dõi thời hạn Hợp đồng mua hàng và thực hiện đánh giá nhà cung cấp hằng năm.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên và hỗ trợ thành viên trong nhóm để xử lý các công việc liên quan

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Diana Unicharm JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Diana Unicharm JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Diana Unicharm JSC

Diana Unicharm JSC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Vinh Tuy Industrial Zone, Linh Nam, Hoang Mai, Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

