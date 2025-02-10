Tuyển Nhân viên mua hàng Diana Unicharm JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Diana Unicharm JSC
- Hà Nội: Công ty CP Diana Unicharm tại Lĩnh Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 15 - 22 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
*** Báo cáo trực tiếp: cho Trưởng Bộ phận Mua Chung (Phòng Kế hoạch - Mua hàng - Quản lý chuỗi cung ứng)
• Tiếp nhận, thực hiện các yêu cầu mua hàng từ các phòng ban Công ty
• Tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn Nhà cung cấp
• Kiểm tra giá mua, theo dõi lịch sử mua hàng của từng loại hàng hóa- mảng mua chung
• Đàm phán với Nhà cung cấp để đạt được mức giá tốt, điều khoản phù hợp thỏa mãn yêu cầu về chất lượng, thời gian giao hàng
• Tham vấn các điều khoản trong hợp đồng mua bán (đơn giá, phương thức thanh toán, điều khoản phạt, đền bù hợp đồng,…)
• Thực hiện các thủ tục xin phê duyệt Mua hàng, tạo PO... trên hệ thống.
• Theo dõi quá trình Mua hàng để thực hiện các báo cáo khi cần thiết
• Quản lý dữ liệu Nhà cung cấp, Lập hồ sơ Nhà cung cấp trong phạm vi được phân công phụ trách.
• Phối hợp với các phòng ban liên quan để theo dõi thời hạn Hợp đồng mua hàng và thực hiện đánh giá nhà cung cấp hằng năm.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên và hỗ trợ thành viên trong nhóm để xử lý các công việc liên quan
Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Diana Unicharm JSC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Diana Unicharm JSC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI