Tuyển Nhân viên mua hàng Diana Unicharm JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

*** Báo cáo trực tiếp: cho Trưởng Bộ phận Mua Chung (Phòng Kế hoạch - Mua hàng - Quản lý chuỗi cung ứng)

• Tiếp nhận, thực hiện các yêu cầu mua hàng từ các phòng ban Công ty

• Tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn Nhà cung cấp

• Kiểm tra giá mua, theo dõi lịch sử mua hàng của từng loại hàng hóa- mảng mua chung

• Đàm phán với Nhà cung cấp để đạt được mức giá tốt, điều khoản phù hợp thỏa mãn yêu cầu về chất lượng, thời gian giao hàng

• Tham vấn các điều khoản trong hợp đồng mua bán (đơn giá, phương thức thanh toán, điều khoản phạt, đền bù hợp đồng,…)

• Thực hiện các thủ tục xin phê duyệt Mua hàng, tạo PO... trên hệ thống.

• Theo dõi quá trình Mua hàng để thực hiện các báo cáo khi cần thiết

• Quản lý dữ liệu Nhà cung cấp, Lập hồ sơ Nhà cung cấp trong phạm vi được phân công phụ trách.

• Phối hợp với các phòng ban liên quan để theo dõi thời hạn Hợp đồng mua hàng và thực hiện đánh giá nhà cung cấp hằng năm.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên và hỗ trợ thành viên trong nhóm để xử lý các công việc liên quan