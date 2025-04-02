Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Ttd Global Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 700 USD

• Tìm nguồn đầu vào là các sản phẩm nông sản, gia vị, nguyên - vật liệu nội địa theo nhu cầu Thương mại của công ty, làm việc theo kế hoạch phân công công việc từ cấp trên.

• Đối chiếu so sánh thông tin nhà cung cấp, đánh giá nhà cung cấp, lên hợp đồng và các chứng từ liên quan cho lô nguyên liệu từ khi có nhu cầu cho đến khi hàng về đến nhà máy, kho xưởng.

• Hoàn thành bổ sung các thông tin trên hệ thống theo quy trình nội bộ

• Theo dõi thông tin vận chuyển hàng hóa và cập nhật/phản hồi cho các phòng ban có nhu cầu.

• Phối hợp các bên có liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có)

• Đôn đốc, kiểm tra và đối soát các thông tin cước phí liên quan của hãng tàu, bộ phận pricing/Sales

• Kiểm tra đối chiếu, và lấy thông tin xác nhận từ nhà cung cấp, gửi thông tin báo nợ cho kế toán.

• Phối hợp kế toán xuất hóa đơn và đôn đốc khách hàng trong phần thanh toán công nợ đúng hạn

• Các công việc khác theo phân công của công ty.