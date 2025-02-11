Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM
Mức lương
600 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 600 - 800 USD
- Nhập khẩu hàng hóa: làm việc với các nhà cung cấp tại các thị trường Trung Quốc, Thái Lan…
- Phân tích và lên kế hoạch nhập hàng đảm bảo hàng hóa kinh doanh.
- Đàm phán ký kết hợp đồng thương mại với Nhà cung cấp.
- Theo dõi công nợ, thanh toán nhà cung cấp cùng bộ phận Kế toán.
- Xây dựng kế hoạch trưng bày hàng hóa và chương trình khuyến mãi hàng tháng.
- Thực hiện các báo cáo liên quan theo yêu cầu của trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 600 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan
- Ứng viên đã có kinh nghiệm nhập khẩu
- Kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương đương tối thiểu: 02 năm
- Thông thạo về nghiệp vụ mua hàng (ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ), các điều khoản hợp đồng kinh tế.
- Có khả năng sử dụng thành thạo Tiếng Anh trong công việc
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có khả năng giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM
