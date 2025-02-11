Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 USD

Mức lương 600 - 800 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 600 - 800 USD

- Nhập khẩu hàng hóa: làm việc với các nhà cung cấp tại các thị trường Trung Quốc, Thái Lan…

- Phân tích và lên kế hoạch nhập hàng đảm bảo hàng hóa kinh doanh.

- Đàm phán ký kết hợp đồng thương mại với Nhà cung cấp.

- Theo dõi công nợ, thanh toán nhà cung cấp cùng bộ phận Kế toán.

- Xây dựng kế hoạch trưng bày hàng hóa và chương trình khuyến mãi hàng tháng.

- Thực hiện các báo cáo liên quan theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 600 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan

- Ứng viên đã có kinh nghiệm nhập khẩu

- Kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương đương tối thiểu: 02 năm

- Thông thạo về nghiệp vụ mua hàng (ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ), các điều khoản hợp đồng kinh tế.

- Có khả năng sử dụng thành thạo Tiếng Anh trong công việc

- Thành thạo tin học văn phòng

- Có khả năng giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.