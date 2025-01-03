Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH HTCTECH làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH HTCTECH làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH HTCTECH
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
Công ty TNHH HTCTECH

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty TNHH HTCTECH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: KCN Đồng Văn I, Phường Bạch Thượng (Gần vòng xoay Vực Vòng), Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch mua hàng cho các mặt hàng thường xuyên và các mặt hàng phát sinh
- Liên hệ, trao đổi với nhà cung cấp trong nước và nước ngoài. Đàm phán, thỏa thuận các điều khoản trong hợp đồng thương mại. Ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.
- Quản lý hợp đồng, theo dõi đơn hàng
- Thực hiện việc xuất nhập khẩu hàng hóa.
- Theo dõi công nợ và thanh toán cho nhà cung cấp
- Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng làm việc độc lập, khả năng chịu được áp lực công việc cao
Ưu tiên biết tiếng anh giao tiếp

Tại Công ty TNHH HTCTECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, được ra nước ngoài học tập nếu có khả năng.
- Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).
- Có lương tháng thứ 13 theo quy định, nghỉ CN và các ngày lễ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HTCTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH HTCTECH

Công ty TNHH HTCTECH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Đồng Văn 1, P. Bạch Thượng, TX. Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

