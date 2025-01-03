Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH HTCTECH làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty TNHH HTCTECH
- Hà Nam: KCN Đồng Văn I, Phường Bạch Thượng (Gần vòng xoay Vực Vòng), Duy Tiên, Huyện Duy Tiên
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lập kế hoạch mua hàng cho các mặt hàng thường xuyên và các mặt hàng phát sinh
- Liên hệ, trao đổi với nhà cung cấp trong nước và nước ngoài. Đàm phán, thỏa thuận các điều khoản trong hợp đồng thương mại. Ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.
- Quản lý hợp đồng, theo dõi đơn hàng
- Thực hiện việc xuất nhập khẩu hàng hóa.
- Theo dõi công nợ và thanh toán cho nhà cung cấp
- Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên biết tiếng anh giao tiếp
Tại Công ty TNHH HTCTECH Thì Được Hưởng Những Gì
- Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).
- Có lương tháng thứ 13 theo quy định, nghỉ CN và các ngày lễ theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HTCTECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI