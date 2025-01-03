Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH HTCTECH làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Đồng Văn I, Phường Bạch Thượng (Gần vòng xoay Vực Vòng), Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch mua hàng cho các mặt hàng thường xuyên và các mặt hàng phát sinh

- Liên hệ, trao đổi với nhà cung cấp trong nước và nước ngoài. Đàm phán, thỏa thuận các điều khoản trong hợp đồng thương mại. Ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

- Quản lý hợp đồng, theo dõi đơn hàng

- Thực hiện việc xuất nhập khẩu hàng hóa.

- Theo dõi công nợ và thanh toán cho nhà cung cấp

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng làm việc độc lập, khả năng chịu được áp lực công việc cao

Ưu tiên biết tiếng anh giao tiếp

Tại Công ty TNHH HTCTECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, được ra nước ngoài học tập nếu có khả năng.

- Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).

- Có lương tháng thứ 13 theo quy định, nghỉ CN và các ngày lễ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HTCTECH

