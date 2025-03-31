Tuyển Nhân viên mua hàng Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

PHẦN II: CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Phòng dự án thực hiện mua sắm cho các dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp máy móc thiết bị, công nghệ, nhà xưởng, các dự án mua sắm, xây dựng cơ sở hạ tầng, Các dự án mua sắm cho cac bộ phận như Công nghệ thông tin, hành chính, nhân sự, marketing,...

• Phân công công việc và đảm bảo chức năng nhiệm vụ của phòng ban

• Nhận yêu cầu triển khai dự án, kiểm tra các dự án có được thực hiện theo quy trình, chủ trương và phân quyền hay chưa,

• Lập danh sách và kế hoạch công việc các dự án và từng dự án

• Phối hợp với các bộ phận đề nghị, thực hiện giao dịch mua sắm vật tư hàng hóa các dự án đầu tư trọng điểm: phối hợp thẩm định đánh giá hiệu quả dự án, tổng hợp giá, tiến độ dự án, theo dõi dự án

• Trình duyệt phương án mua lên phòng kiểm soát, trình BLĐ tập đoàn phê duyệt giá

• Thẩm định hợp đồng mua bán dự án

• Phối hợp với bộ phận đề nghị theo dõi triển khai dự án cho đến khi hoàn thành, phối hợp xử lý khi có phát sinh, vướng mắc.

• Trực tiếp trao đổi gặp gỡ với các NCC để nắm bắt thông tin, cập nhật công nghệ, đánh giá lựa chọn phương án mua tối ưu.