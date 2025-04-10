Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HANPAK làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HANPAK làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HANPAK
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HANPAK

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HANPAK

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Việt Hưng Green Park, CT15 Khu đô thị mới Việt Hưng, Phường Giang Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tìm kiếm, đánh giá năng lực và uy tín của các nhà cung cấp; đàm phán, thương lượng và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp.
Theo dõi và giám sát thực hiện hợp đồng, phối hợp với phòng kế toán đốc thúc thanh toán công nợ.
Phối hợp và Hỗ trợ Sales trong công tác điều phối thực hiện các đơn hàng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Báo cáo công việc theo quy định công ty.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Sales, Sales Admin hoặc Mua hàng trong lĩnh vực Xuất Nhập khẩu hàng hoá.
Ưu tiên Đọc hiểu - viết Tiếng Anh ở mức cơ bản (đọc hiểu Hợp đồng bằng Tiếng Anh).
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế/ Luật.
Có khả năng lập kế hoạch, kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề, đàm phán tốt.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, tỉ mỉ và trung thực.
Tuổi: dưới 35 tuổi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HANPAK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7 triệu – 10 triệu (Kinh nghiệm tốt có thể thỏa thuận theo năng lực) + Thưởng doanh thu.
Thời gian làm việc: 8h00-17h30, từ Thứ 2 đến Thứ 7 (nghỉ 2 thứ 7/ tháng).
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả công việc, du lịch...
Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép, nghỉ các ngày lễ tết theo quy định.
Được đào tạo bài bản về công việc và kỹ năng trong quá trình làm việc.
Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.
Cơ hội thăng tiến và được đào tạo kỹ năng nghề nghiệp.
Môi trường làm việc cởi mở, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HANPAK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HANPAK

CÔNG TY CỔ PHẦN HANPAK

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: K03 - 18T2, Việt Hưng Green Park, CT15 Khu đô thị mới Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

