Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 193 Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận phân công, phân nhiệm của Trưởng phòng; tổ chức thực hiện công tác mua hàng trong bộ phận theo đúng quy trình, quy định, hướng dẫn và chịu trách nhiệm về kết quả công việc của bộ phận mình quản lý: các sản phẩm dùng trong văn phòng, marketing - truyền thông - quảng cáo - sản phẩm nhận diện thương hiệu.

Phối hợp với Phòng Truyền thông đưa ra ý tưởng thiết kế sản phẩm để gửi cho nhà cung cấp;

Đàm phán giá, làm hợp đồng, theo dõi đơn hàng,

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩutrước khi nhập kho.

Nơi làm việc: HMC Tower, 193 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan;

Có kinh nghiệm mua sắm các sản phẩm văn phòng, quà tặng khách/nhân viên, các sản phẩm truyền thông, … ;

Kỹ năng giao tiếp và truyền tải tốt;

Nhanh nhẹn, khéo léo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: thỏa thuận. Hỗ trợ tiền cơm 28,000đ/ngày;

Tham gia đầy đủ các chính sách theo quy định, lương tháng 13, thưởng Tết (theo hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty), lương thâm niên, nghỉ phép năm;

Cấp phát đồng phục miễn phí, team building, …;

Công tác phí, quà sinh nhật, tiền mừng sinh con, 8/3, 20/10, mừng cưới, 1/6, trung thu, …;

Cơ hội được đồng hành cùng Tập đoàn VAS Nghi Sơn – top 3 doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất và top 100 doanh nghiệp lớn có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam, chuyên nghiệp và hợp tác;

Tham gia các chương trình đào tạo công ty tổ chức để nâng cao kỹ năng & nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN

