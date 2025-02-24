Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN R. P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Lập kế hoạch mua các mặt hàng bên mảng hoàn thiện nội thất.

- Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ bộ phận có nhu cầu, tiến hành phân tích, xác định rõ các yêu cầu mua hàng: màu sắc, thành phần, kích thước, thông số kỹ thuật…

- Lập kế hoạch thu mua hàng hóa đảm bảo cung cấp đủ nguyên vật liệu, trang thiết bị phục vụ cho quá trình cung ứng vật tư cho công trình.

- Tìm nhà cung cấp vật tư, trang thiết bị, máy móc, nhà thầu, …. Liên quan đến dự án.

- Tiến hành thu mua hàng hóa - vật tư.

- Nghiên cứu và đánh giá các nhà cung cấp tiềm năng.

- Yêu cầu báo giá, so sánh và đánh giá các đề nghị từ nhà cung cấp.

- Ước tính và thiết lập các thông số chi phí và ngân sách cho việc mua hàng.

- Đàm phán các điều khoản thỏa thuận và giá cả.

- Theo dõi đơn đặt hàng và đảm bảo giao hàng kịp thời.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo sự phân công của Ban Giám đốc, Trưởng Bộ Phận.