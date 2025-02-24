Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN R. P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN R. P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN R. P
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN R. P

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN R. P

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Công ty TNHH R.P

- Tòa nhà Everich Building

- R1

- Lầu 8

- Phòng 2, Số 968 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Lập kế hoạch mua các mặt hàng bên mảng hoàn thiện nội thất.
- Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ bộ phận có nhu cầu, tiến hành phân tích, xác định rõ các yêu cầu mua hàng: màu sắc, thành phần, kích thước, thông số kỹ thuật…
- Lập kế hoạch thu mua hàng hóa đảm bảo cung cấp đủ nguyên vật liệu, trang thiết bị phục vụ cho quá trình cung ứng vật tư cho công trình.
- Tìm nhà cung cấp vật tư, trang thiết bị, máy móc, nhà thầu, …. Liên quan đến dự án.
- Tiến hành thu mua hàng hóa - vật tư.
- Nghiên cứu và đánh giá các nhà cung cấp tiềm năng.
- Yêu cầu báo giá, so sánh và đánh giá các đề nghị từ nhà cung cấp.
- Ước tính và thiết lập các thông số chi phí và ngân sách cho việc mua hàng.
- Đàm phán các điều khoản thỏa thuận và giá cả.
- Theo dõi đơn đặt hàng và đảm bảo giao hàng kịp thời.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo sự phân công của Ban Giám đốc, Trưởng Bộ Phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Gì

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN R. P Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN R. P

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN R. P

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN R. P

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 232 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

