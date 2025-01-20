Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh GELEX Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Thực hiện các phân tích dữ liệu đa chiều, xây dựng và cập nhật các mô hình phân tích, học máy theo từng yêu cầu cụ thể để phát hiện xu hướng, cơ hội và rủi ro kinh doanh.

• Sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích để mô hình hóa các kịch bản kinh doanh, đánh giá cho các rủi ro chuyên sâu.

• Xây dựng/cập nhật cơ sở dữ liệu cho hoạt động phân tích dữ liệu định kỳ hoặc khi có yêu cầu.

• Thiết kế, xây dựng, quản trị các hệ thống báo cáo quản trị thông minh (BI) như PowerBI, Tableau, … phục vụ hoạt động phân tích dữ liệu, kinh doanh.

• Xác định và triển khai các cơ hội để tự động hóa luồng lưu chuyển dữ liệu giúp tối ưu hoạt động phân tích dữ liệu và kinh doanh.

• Phối hợp, tham vấn với các phòng ban liên quan để hiểu rõ nhu cầu kinh doanh, quản trị theo từng giai đoạn.

• Đề xuất các giải pháp và khuyến nghị dựa trên các phân tích dữ liệu.

• Thực hiện các công việc theo sự phân công của Quản lý.