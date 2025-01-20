Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh GELEX Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

GELEX Group
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
GELEX Group

Nhân viên phân tích kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại GELEX Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: GELEX Tower, 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện các phân tích dữ liệu đa chiều, xây dựng và cập nhật các mô hình phân tích, học máy theo từng yêu cầu cụ thể để phát hiện xu hướng, cơ hội và rủi ro kinh doanh.
• Sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích để mô hình hóa các kịch bản kinh doanh, đánh giá cho các rủi ro chuyên sâu.
• Xây dựng/cập nhật cơ sở dữ liệu cho hoạt động phân tích dữ liệu định kỳ hoặc khi có yêu cầu.
• Thiết kế, xây dựng, quản trị các hệ thống báo cáo quản trị thông minh (BI) như PowerBI, Tableau, … phục vụ hoạt động phân tích dữ liệu, kinh doanh.
• Xác định và triển khai các cơ hội để tự động hóa luồng lưu chuyển dữ liệu giúp tối ưu hoạt động phân tích dữ liệu và kinh doanh.
• Phối hợp, tham vấn với các phòng ban liên quan để hiểu rõ nhu cầu kinh doanh, quản trị theo từng giai đoạn.
• Đề xuất các giải pháp và khuyến nghị dựa trên các phân tích dữ liệu.
• Thực hiện các công việc theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin/ Khoa học máy tính/ Hệ thống thông tin/ Toán Kinh tế/ Ngân hàng/ Tài chính/ Quản trị kinh doanh.

Tại GELEX Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GELEX Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

GELEX Group

GELEX Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: GELEX Tower 52 Lê Đại Hành – Q. Hai Bà Trưng – Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

