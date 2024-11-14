Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LỘC NINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 25 - 27 Tô Hiến Thành, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện biên phiên dịch tài liệu kỹ thuật, hợp đồng, báo giá, công văn... (Nếu có kinh nghiệm là lợi thế);

Phiên dịch cho lãnh đạo trong các cuộc họp, gặp gỡ khách hàng, đối tác, đi công tác nước ngoài....

Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, ngoại hình ưa nhìn. Tốt nghiệp Đại học chính quy Ngoại Ngữ, Ngoại ThươngThương, Kinh tế; Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng; tiếng Trung cơ bản

Có thể đi công tác theo sự điều động của công ty;

Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng;

Kỹ năng giao tiếp và diễn đạt tốt; có đam mê kinh doanh, nhanh nhẹn, chịu khó, nhiệt tình...

Ứng viên đã có kinh nghiệm dịch trong lĩnh vực thương mại, nông sản, dầu khí,.... là lợi thế;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LỘC NINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lươngtừ 10M-20M(deal theo năng lực và kinh nghiệm).

Thưởng các ngày lễ tết theo quy định;

Có cơ hội thăng tiến

Các chế độ, phúc lợi, trợ cấp, công tác phí theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LỘC NINH

