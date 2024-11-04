Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 2/434 Bình Đáng, Bình Hòa, Thuận An
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận đơn hàng, tính toán và phân bổ cho sản xuất.
Làm Báo cáo (Excel), tạo dữ liệu trên phần mềm, thát hành đơn hàng cho các bộ phận liên quan.
Theo dõi hàng nhập kho, đơn hàng đến ngày xuất và book khách hàng kiểm hàng.
Chốt số XH, theo dõi đơn hàng cần xuất của đơn hàng tiếp theo để theo dõi với sản xuất.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở lĩnh vực tương đương
Tiếng Anh tốt 4 kỹ năng
Nhanh nhẹn, nhạy bén
Tiếng Anh tốt 4 kỹ năng
Nhanh nhẹn, nhạy bén
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13
Phụ cấp cho những vị trí công việc đặc thù
Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của TBS
Thưởng thành tích định kỳ và đột xuất cho cá nhân hoặc tập thể
Bảo hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp theo quy định của nhà nước
Hỗ trợ nhà ở cho CB-CNV có thâm niên cống hiến; trợ cấp thuê nhà giá rẻ cho công nhân
Trợ cấp ăn trưa
Các chương trình chăm lo cho con em CB-CNV: ngày hội gia đình, hỗ trợ đào tạo, khen thưởng con CB-CNV có thành tích học tập tốt...
Phụ cấp cho những vị trí công việc đặc thù
Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của TBS
Thưởng thành tích định kỳ và đột xuất cho cá nhân hoặc tập thể
Bảo hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp theo quy định của nhà nước
Hỗ trợ nhà ở cho CB-CNV có thâm niên cống hiến; trợ cấp thuê nhà giá rẻ cho công nhân
Trợ cấp ăn trưa
Các chương trình chăm lo cho con em CB-CNV: ngày hội gia đình, hỗ trợ đào tạo, khen thưởng con CB-CNV có thành tích học tập tốt...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI