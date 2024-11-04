Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 2/434 Bình Đáng, Bình Hòa, Thuận An

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận đơn hàng, tính toán và phân bổ cho sản xuất.

Làm Báo cáo (Excel), tạo dữ liệu trên phần mềm, thát hành đơn hàng cho các bộ phận liên quan.

Theo dõi hàng nhập kho, đơn hàng đến ngày xuất và book khách hàng kiểm hàng.

Chốt số XH, theo dõi đơn hàng cần xuất của đơn hàng tiếp theo để theo dõi với sản xuất.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở lĩnh vực tương đương

Tiếng Anh tốt 4 kỹ năng

Nhanh nhẹn, nhạy bén

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13

Phụ cấp cho những vị trí công việc đặc thù

Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của TBS

Thưởng thành tích định kỳ và đột xuất cho cá nhân hoặc tập thể

Bảo hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp theo quy định của nhà nước

Hỗ trợ nhà ở cho CB-CNV có thâm niên cống hiến; trợ cấp thuê nhà giá rẻ cho công nhân

Trợ cấp ăn trưa

Các chương trình chăm lo cho con em CB-CNV: ngày hội gia đình, hỗ trợ đào tạo, khen thưởng con CB-CNV có thành tích học tập tốt...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH

