Tuyển Photographer/Video Editor EZ VIZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

EZ VIZ
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại EZ VIZ

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Dựng hậu kỳ các dạng TVC, 3D animation (lĩnh vực thiết kế bất động sản), phim ngắn, phim viral...
Quản lý kho tài nguyên video, âm thanh và các tài liệu hậu kỳ.
Phối hợp thiết kế tạo hình ảnh, nội dung, hiệu ứng cho video.
Thực hiện các yêu cầu công việc khác của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 6 tháng kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.
Sử dụng thành thạo Adobe Premiere, Adobe After Effect.
Có thể sử dụng Adobe Adobe Photoshop, Illustrator, Davinci Resolve ở mức cơ bản
Năng động, nhanh nhẹn, sáng tạo, ham học hỏi, đảm bảo deadline.

Tại EZ VIZ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập từ 10.000.000 VNĐ -> 20.000.000 VNĐ+, thoả thuận theo năng lực của từng ứng viên.
Mức thu nhập từ 10.000.000 VNĐ -> 20.000.000 VNĐ+
Định kỳ review performance 6 tháng/lần để nâng bậc lương.
Tham gia bảo hiểm xã hội, tăng mức đóng BHXH theo từng level; khám sức khỏe định kỳ theo đúng quy định của pháp luật.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, năng động, sáng tạo.
Cơ hội tiếp xúc và làm việc với các khách hàng lớn và những dự án được đầu tư với yêu cầu chất lượng cao.
Hưởng phụ cấp ăn trưa, gửi xe, lương tháng 13; bonding, chế độ ốm đau, team building định kỳ.
Hỗ trợ đào tạo các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm với kiến thức đa dạng từ diễn họa đến kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại EZ VIZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

