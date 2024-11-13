Tuyển Photographer/Video Editor EZ VIZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa

Dựng hậu kỳ các dạng TVC, 3D animation (lĩnh vực thiết kế bất động sản), phim ngắn, phim viral...

Quản lý kho tài nguyên video, âm thanh và các tài liệu hậu kỳ.

Phối hợp thiết kế tạo hình ảnh, nội dung, hiệu ứng cho video.

Thực hiện các yêu cầu công việc khác của quản lý.

Có từ 6 tháng kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.

Sử dụng thành thạo Adobe Premiere, Adobe After Effect.

Có thể sử dụng Adobe Adobe Photoshop, Illustrator, Davinci Resolve ở mức cơ bản

Năng động, nhanh nhẹn, sáng tạo, ham học hỏi, đảm bảo deadline.

Tại EZ VIZ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập từ 10.000.000 VNĐ -> 20.000.000 VNĐ+, thoả thuận theo năng lực của từng ứng viên.

Định kỳ review performance 6 tháng/lần để nâng bậc lương.

Tham gia bảo hiểm xã hội, tăng mức đóng BHXH theo từng level; khám sức khỏe định kỳ theo đúng quy định của pháp luật.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, năng động, sáng tạo.

Cơ hội tiếp xúc và làm việc với các khách hàng lớn và những dự án được đầu tư với yêu cầu chất lượng cao.

Hưởng phụ cấp ăn trưa, gửi xe, lương tháng 13; bonding, chế độ ốm đau, team building định kỳ.

Hỗ trợ đào tạo các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm với kiến thức đa dạng từ diễn họa đến kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại EZ VIZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.