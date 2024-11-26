Tuyển Photographer/Video Editor Hộ kinh doanh Jimin International Clinic làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Hộ kinh doanh Jimin International Clinic
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 537A Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Chịu trách nhiệm thực hiện sản xuất các video trên các kênh truyền thông mạng xã hội (Facebook, Website, YouTube và các kênh media khác)
Dựng video, cắt ghép video các video quảng cáo, viral, video giới thiệu dịch vụ, phỏng vấn khách hàng,...
Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của TP Media
Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video theo yêu cầu
Quản lý kho hình ảnh, video.
Quay và chụp hình các sản phẩm truyền thông của công ty
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Mạnh Quay dựng
Kinh nghiệm edit video + quay video trên nền tảng social media (Facebook, Zalo, Youtube, Tiktok)
Ưu tiên các bạn từng làm việc tại các chuỗi nha khoa, thẩm mỹ viện, bệnh viện lớn > 01 năm
các chuỗi nha khoa, thẩm mỹ viện, bệnh viện lớn > 01 năm
Ưu tiên các bạn có thể quay phim, chụp hình đẹp
Thành thạo các phần mềm Adobe như Photoshop, Adobe Premier,...
Có khả năng tư duy sáng tạo và góc nhìn nghệ thuật thẩm mỹ tốt.
Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, bố cục tốt
Tại Hộ kinh doanh Jimin International Clinic Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ chế lương: Lương cứng 15M - 17M + Phụ cấp + Thưởng.
Tổng thu nhập từ 15.00.000đ - 20.000.000đ
Thưởng nóng, thưởng tuần, thưởng quý, thưởng hiệu quả công việc, lương tháng 13, thưởng lễ, tết (08/3; 30/4-1/5; 2/9...)
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Jimin International Clinic
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
