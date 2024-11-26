Tuyển Photographer/Video Editor Hộ kinh doanh Jimin International Clinic làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 537A Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm thực hiện sản xuất các video trên các kênh truyền thông mạng xã hội (Facebook, Website, YouTube và các kênh media khác)

Dựng video, cắt ghép video các video quảng cáo, viral, video giới thiệu dịch vụ, phỏng vấn khách hàng,...

Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của TP Media

Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video theo yêu cầu

Quản lý kho hình ảnh, video.

Quay và chụp hình các sản phẩm truyền thông của công ty

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Mạnh Quay dựng

Kinh nghiệm edit video + quay video trên nền tảng social media (Facebook, Zalo, Youtube, Tiktok)

Ưu tiên các bạn từng làm việc tại các chuỗi nha khoa, thẩm mỹ viện, bệnh viện lớn > 01 năm

Ưu tiên các bạn có thể quay phim, chụp hình đẹp

Thành thạo các phần mềm Adobe như Photoshop, Adobe Premier,...

Có khả năng tư duy sáng tạo và góc nhìn nghệ thuật thẩm mỹ tốt.

Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, bố cục tốt

Tại Hộ kinh doanh Jimin International Clinic Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ chế lương: Lương cứng 15M - 17M + Phụ cấp + Thưởng.

Tổng thu nhập từ 15.00.000đ - 20.000.000đ

Thưởng nóng, thưởng tuần, thưởng quý, thưởng hiệu quả công việc, lương tháng 13, thưởng lễ, tết (08/3; 30/4-1/5; 2/9...)

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Jimin International Clinic

