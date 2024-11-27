Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH EGMEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 đường Tân Triều (cuối ngõ 300 Nguyễn Xiển), Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Cắt ghép file thô theo mạch truyện của kịch bản quay.

Phối hợp với ekip hoàn thiện video.

Đóng góp ý tưởng và đưa ra những phương án hay, sáng tạo, phù hợp với nội dung dự án.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ ưu tiên độ tuổi 21-27.

Sử dụng thành thạo Pr và Ae.

Có kinh nghiệm làm về dòng game Roblox là một lợi thế.

Có tinh thần tự giác, trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc đội nhóm cao, hỗ trợ các bộ phận có liên quan.

Tư duy sáng tạo tốt. Năng động, cầu tiến, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH EGMEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-15M (thảo thuận theo năng lực) + Phụ cấp + Thưởng.

Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ,... theo luật lao động hiện hành.

Khen thưởng từ 500.000 - 1.000.000: các ngày lễ tết, 8/3,20/10, sinh nhật cty.

Phúc lợi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật,...: hưởng tiền mặt và ngày nghỉ.

Du lịch, team building hàng năm.

Review lương theo năng lực, không cần theo đợt.

Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EGMEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin