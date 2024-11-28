Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vida Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11 Đường số 2 Khu Cityland Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

Quay phim, chụp ảnh sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của Vida Farm để phục vụ quảng bá thương hiệu và hoạt động bán hàng.

Chỉnh sửa hình ảnh và video đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, và TikTok.

Dựng và edit video (ưu tiên cho nền tảng TikTok) để quảng bá sản phẩm, quy trình sản xuất, và thương hiệu Vida Farm đến khách hàng.

Thực hiện quay, chụp ảnh nguyên liệu tai vườn, quy trình sản xuất tại nhà máy để tạo nội dung chân thực và gần gũi cho khách hàng.

Đề xuất các xu hướng quay, chụp và chỉnh sửa video mới nhằm nâng cao chất lượng hình ảnh, video, bắt kịp với các xu hướng trên mạng xã hội để tăng tương tác và hiệu quả quảng bá.

Hỗ trợ chuẩn bị concept và nguyên vật liệu quay chụp tại văn phòng công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Đã có kinh nghiệm quay chụp ảnh sản phẩm, ưu tiên ứng viên từng làm việc với sản phẩm nông nghiệp hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nội dung video cho các nền tảng mạng xã hội.

Thiết bị cá nhân: Có sẵn các thiết bị cá nhân phục vụ cho công việc quay và chụp. Công ty sẽ hỗ trợ chi phí sử dụng và có chính sách trang bị thiết bị theo nhu cầu sau thời gian thử việc.

Cam kết: Có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty, đồng hành và phát triển cùng Vida Farm.

Tính cách: Có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc hòa đồng, hợp tác với đồng đội để phát triển đội nhóm.

Kỹ năng: Am hiểu các công cụ và phần mềm chỉnh sửa ảnh, video như Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere, After Effects hoặc các phần mềm tương đương.

Sáng tạo và nắm bắt xu hướng: Có khả năng đề xuất ý tưởng và cập nhật các xu hướng hình ảnh, video phổ biến trên mạng xã hội, nhất là TikTok.

Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vida Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Ký hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm lao động sau khi hoàn thành thời gian thử việc.

Được tham gia các chuyến du lịch công ty.

Lương cơ bản: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng KPI theo kết quả công việc và hiệu quả đạt được.

Phụ cấp thiết bị cá nhân để hỗ trợ chi phí khi sử dụng thiết bị riêng trong công việc.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong một môi trường làm việc năng động, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vida Việt Nam

