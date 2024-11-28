Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẠ QUANG BỬU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẠ QUANG BỬU
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẠ QUANG BỬU

Graphic Design/Illustration/Animation

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẠ QUANG BỬU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 94A Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế các ấn phẩm phục vụ công tác tuyển sinh của nhà trường gồm: Poster, Brochure, tờ rơi (flyer), Standee, bandroll, backdrop, thư mời, mẫu hồ sơ, banner, thông báo...;
Thiết kế các ấn phẩm phục vụ các hoạt động, sự kiện tại trường: Banroll, Backdrop, Standees, giấy khen, Poster, Photo booth...;
Thiết kế các ấn phẩm truyền thông/quảng cáo trên kênh digital marketing (website, facebook, youtube, tiktok v.v...) như banner flash, popup, email template, giao diện website/ứng dụng, clip...;
Dựng video, bố cục mẫu Powerpoint phục vụ các hoạt động chung của Nhà trường;
Đầu mối làm việc với các nhà cung cấp (in ấn tài liệu, banners, standees...), chọn nhà cung cấp hiệu quả chất lượng so với giá cả;
Trực tiếp chụp ảnh các sự kiện quan trọng để làm truyền thông.
Xây dựng một kho ảnh chất lượng để làm ấn phẩm (Website, Brochure...) từ nguồn ảnh cá nhân chụp hoặc thuê outsource;
Thực hiện các công việc khác theo phân công của phụ trách bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học thiết kế đồ họa, mỹ thuật...;
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục;
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Photoshop, Illustrator, Premiere pro, Lightrom,AI...;
Nắm vững các nguyên tắc thiết kế, bố cục, màu sắc, typography.
Chủ động về ý tưởng, khả năng sáng tạo, thẩm mỹ tốt.
Năng động, có trách nhiệm với công việc, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;
Có khả năng giao tiếp tốt, thái độ tích cực, chủ động trong công việc.

Tại TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẠ QUANG BỬU Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh (lương theo năng lực);
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện;
Xét nâng lương, thưởng hàng năm;
Phụ cấp ăn trưa;
Chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn: các ngày lễ, tết, du xuân, du lịch nghỉ hè,...;
Được tham gia các khóa đào tạo “Phát triển năng lực nghề nghiệp”;
Làm việc trong môi trường hiện đại, văn minh, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp'

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẠ QUANG BỬU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẠ QUANG BỬU

TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẠ QUANG BỬU

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 94A Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng – Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

