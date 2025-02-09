Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN NPOIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NPOIL
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NPOIL

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 84/6M Ấp 4 Xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện xuất/ nhập hàng hóa tại kho
Kiểm tra và xác nhận đầy đủ các giấy tờ, thủ tục cần thiết theo quy định của Công ty trước khi xuất/ nhập hàng hóa
Cập nhật thông tin hàng hóa đã xuất/ nhập, mã hóa sản phẩm trên phần mềm quản lý hàng hóa hoặc sổ sách/ file dữ liệu khác theo quy định của Công ty.
Kiểm kê hàng hóa
Hỗ trợ kiểm soát hàng lỗi, hỏng
Thực hiện một số công việc khác do Quản lý điều phối

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam sức khỏe tốt
Độ tuổi: 24 - 45 tuổi
Trình độ: Cao đẳng/ Trung Cấp
Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên cùng lĩnh vực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NPOIL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 9.000.000đ - 11.000.000đ
Phụ cấp các khoản theo quy định.
Phép năm, thưởng lễ tết theo quy định nhà nước.
Du lịch công ty hằng năm.
Thưởng lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NPOIL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 14 Đường DD12, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

