Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN NPOIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 84/6M Ấp 4 Xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện xuất/ nhập hàng hóa tại kho

Kiểm tra và xác nhận đầy đủ các giấy tờ, thủ tục cần thiết theo quy định của Công ty trước khi xuất/ nhập hàng hóa

Cập nhật thông tin hàng hóa đã xuất/ nhập, mã hóa sản phẩm trên phần mềm quản lý hàng hóa hoặc sổ sách/ file dữ liệu khác theo quy định của Công ty.

Kiểm kê hàng hóa

Hỗ trợ kiểm soát hàng lỗi, hỏng

Thực hiện một số công việc khác do Quản lý điều phối

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam sức khỏe tốt

Độ tuổi: 24 - 45 tuổi

Trình độ: Cao đẳng/ Trung Cấp

Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên cùng lĩnh vực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NPOIL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 9.000.000đ - 11.000.000đ

Phụ cấp các khoản theo quy định.

Phép năm, thưởng lễ tết theo quy định nhà nước.

Du lịch công ty hằng năm.

Thưởng lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NPOIL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin