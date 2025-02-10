Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THUẬN HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THUẬN HƯNG
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 12, Khu Phố 2, Đường HT25, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP HCM, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Cần tuyển nhân viên kho,
Quản lý hàng hóa,
Nhập hàng, xuất hàng
Nheo dõi hàng hóa, quản lý xe tải, xe con.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu: Biết tiếng Trung,
Thành thạo vi tính văn phòng,
Kinh nghiệm 1 năm.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THUẬN HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng tháng 13,
Chế độ BHXH đầy đủ,
Phụ cấp: Tiền ăn, chuyên cần, trách nhiệm, xăng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THUẬN HƯNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
