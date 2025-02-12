Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP HOÀNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 228 Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Trực tiếp nhập phiếu xuất/ nhập vật tư vào phần mềm đúng số lượng và chủng loại. Ghi phiếu và thực hiện trên phần mềm nhập/ xuất kho thành phẩm. Thực hiện thủ tục xuất/ nhập hàng theo đúng quy trình.

Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập/ xuất hàng.

Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc kế toán theo quy định.

Sắp xếp trật tự hàng trong kho. Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu.

Chịu trách nhiệm hàng vào hàng xuất, đảm bảo đúng số lượng.

Chịu trách nhiệm gói hàng, đóng hàng. Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho.

Chịu trách nhiệm các vấn đề Hàng trong kho, nhập hàng, xuất hàng. Báo cáo xuất nhập tồn cho các bộ phận liên quan để sản xuất trong nhà máy không bị ảnh hưởng tiến độ giao đơn hàng.

Tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn trong kho.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Nam từ 24 - 35 tuổi.

Biết lái xe nâng và vận chuyển hàng hoá, hỗ trợ phụ kho.

Từ 1 năm kinh nghiệm tại vị trí thủ kho hoặc tương đương.

Ưu tiên sống ở khu vực Quận 7, Nhà Bè.

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Có kinh nghiệm quản lý kho, ưu tiên ngành hàng FMCG,...

Biết sử dụng excel, ưu tiên biết sử dụng phần mềm misa.

Cẩn thận, trung thực, siêng năng, có kỹ năng sắp xếp công việc.

Tại CÔNG TY CP HOÀNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật lao động.

Các chế độ đãi ngộ khác theo quy chế Công ty và theo quy định của Nhà nước.

Môi trường làm việc ổn định, lâu dài, thân thiện, luôn coi trọng giá trị năng lực chuyên môn của người lao động.

Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững cùng với sự lớn mạnh của Công ty.

