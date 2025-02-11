Tuyển Nhân viên thủ kho Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên thủ kho Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco)
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco)

Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TPHCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục đích/ Purpose
- Nhận và cấp phát các loại vật tư (nguyên nhiên liệu, phụ tùng, vật tư, bao bì) theo quy định của công ty, phòng.
Receive and distribute materials (raw materials, spare parts, materials, packaging) in accordance with regulations of the company and rooms.
- Chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản vật tư, nguyên liệu, thiết bị, phụ tùng theo quy định của công ty, phòng.
Responsible for the management and preservation of supplies, materials, equipment and spare parts according to the company's regulations.
Nhiệm vụ/ Yêu cầu về kết quả công việc/ Performance’s requirements
- Thực hiện việc nhận, kiểm tra số lượng, chủng loại vật tư đưa vào lưu kho, bảo quản đúng theo quy định của công ty.
To receive and check the quantity and types of supplies put into storage and preserved strictly according to the company's regulations.
- Nhập, xuất vật tư theo đúng quy định. Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.
Import and export materials according to regulations. Delivery bill receipt
- Kiểm tra, cập nhật đầy đủ thông tin & số lượng vật tư phát sinh nhập, xuất hàng ngày vào thẻ kho thông qua phần mềm ERP.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco)

Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 45A Lý Tự Trọng, Bến Nghé, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

