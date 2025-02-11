Tuyển Nhân viên thủ kho Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mục đích/ Purpose

- Nhận và cấp phát các loại vật tư (nguyên nhiên liệu, phụ tùng, vật tư, bao bì) theo quy định của công ty, phòng.

Receive and distribute materials (raw materials, spare parts, materials, packaging) in accordance with regulations of the company and rooms.

- Chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản vật tư, nguyên liệu, thiết bị, phụ tùng theo quy định của công ty, phòng.

Responsible for the management and preservation of supplies, materials, equipment and spare parts according to the company's regulations.

Nhiệm vụ/ Yêu cầu về kết quả công việc/ Performance’s requirements

- Thực hiện việc nhận, kiểm tra số lượng, chủng loại vật tư đưa vào lưu kho, bảo quản đúng theo quy định của công ty.

To receive and check the quantity and types of supplies put into storage and preserved strictly according to the company's regulations.

- Nhập, xuất vật tư theo đúng quy định. Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.

Import and export materials according to regulations. Delivery bill receipt

- Kiểm tra, cập nhật đầy đủ thông tin & số lượng vật tư phát sinh nhập, xuất hàng ngày vào thẻ kho thông qua phần mềm ERP.