Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH BKS DIAGNOSTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 179 Đường Số 6, P. Bình Trị Đông B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản lý, kiểm soát hàng hóa trong kho, đảm bảo hàng hóa được bảo quản tốt, tránh hư hỏng, thất thoát.

Nhận, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho.

Sắp xếp, phân loại hàng hóa trong kho một cách khoa học, hợp lý, dễ dàng tìm kiếm và lấy hàng.

Phát hành hàng hóa cho các bộ phận khác khi có yêu cầu.

Thực hiện các báo cáo về tình hình hàng hóa trong kho định kỳ hoặc đột xuất.

Tham gia kiểm kê hàng hóa định kỳ.

Vệ sinh, bảo trì kho hàng sạch sẽ, ngăn nắp.

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong kho.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành liên quan đến quản lý kho, logistics hoặc các ngành nghề tương đương.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý kho ít nhất 1 năm.

Nắm vững các nghiệp vụ quản lý kho, xuất nhập tồn.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, chịu được áp lực công việc.

Có sức khỏe tốt, sẵn sàng làm việc theo ca.

Tại CÔNG TY TNHH BKS DIAGNOSTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BKS DIAGNOSTICS

