Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH TC COMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 36 Tây Thạnh, P Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Nhập và xuất hàng hóa khi có yêu cầu.

Theo dõi hàng hóa nhập xuất tồn

Cập nhật số liệu và tình trạng hàng hóa cho phòng kinh doanh và phòng kế toán

Phụ trách quản lí kho hàng và tài sản tại kho.

Kiểm kho và đối chiếu số liệu cuối tháng.

Lập sơ đồ kho và cập nhật sơ đồ kho khi có phát sinh hàng hóa

Trực tiếp sắp xếp các loại hàng hóa tại các vị trí kho, bảo quản hàng hóa tránh hư hỏng, hao hụt

Cập nhật số liệu các báo cáo tháng, báo cáo xuất – nhập – tồn, báo cáo chi tiết hàng hóa, báo cáo kiểm kê định kỳ...

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học, Cao Đẳng các khối ngành Kinh tế, Thương Mại, E-commerce,...

Ứng viên có 01 năm kinh nghiệm ở vị trí vận hành sàn thương mại điện tử hoặc các công ty thương mại, quản lý vận kho,...

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh

Khả năng tư duy và giải quyết vấn đề tốt

Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động và kiên trì

Mong muốn phát triển bản thân trong lĩnh vực E-Commerce

Tại CÔNG TY TNHH TC COMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng và trợ cấp hàng tháng

Đóng BHXH dựa trên 100% mức lương hàng tháng

Lương tháng 13 và thưởng dựa theo KPI của cá nhân và KPI doanh thu của toàn Công ty

Đề xuất xét tăng lương 1 năm 1 lần vào cuối năm

Nhân viên có 12 ngày phép trong năm, nghỉ Lễ Tết theo quy định của nhà nước

Du lịch hàng năm

Friday Sharing vào Thứ 6 hàng tuần, nhằm phát triển kiến thức và năng lực cho mỗi cá nhân một cách chủ động và thường xuyên.

Môi trường làm việc song ngữ.

Teabreak đầy ắp mỗi ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TC COMMERCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin