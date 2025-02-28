Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN MẶT TRỜI VIỆT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Lương cơ bản + Hoa hồng + Thưởng KPI. (Chính sách Hoa hồng tốt). Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng tư vấn & chăm sóc khách hàng. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp. Chế độ bảo hiểm & các phúc lợi đầy đủ theo Luật lao động. Có Quy trình làm việc và Chế độ phúc lợi rõ ràng., Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Chủ động tìm kiếm, phát triển nguồn khách hàng tiềm năng.

Tư vấn & giới thiệu các khóa học phù hợp, theo data được cấp hoặc tự khai thác.

Hỗ trợ khách hàng, chăm sóc học viên trong suốt quá trình học tại trung tâm.

Hỗ trợ các hoạt động khác tại trung tâm.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nữ (22-30 tuổi)

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sale, tư vấn giáo dục hoặc chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

Yêu thích trẻ con & môi trường giáo dục năng động.

Sẵn sàng làm việc xoay ca.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN MẶT TRỜI VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN MẶT TRỜI VIỆT

