Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN N.U SERVICE STATION làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 30 Nại Nam 8, P.Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận nhu cầu dịch vụ và kiểm tra xe ô tô của khách hàng, phối hợp với kĩ thuật viên đưa ra phương án sửa chữa, giá thành dịch vụ, phụ tùng để tư vấn cho khách hàng.

Lập báo giá, lệnh sửa chữa, theo dõi tiến độ thực hiện công việc và thông tin thường xuyên cho khách hàng về sự thay đổi của chi phí cũng như thời gian giao xe.

Chăm sóc khách hàng sau sửa chữa, bảo dưỡng.

Nhắc khách hàng lịch bảo hành, bảo dưỡng theo định kỳ, kiểm soát lịch đặt hẹn theo nhu cầu làm xe của khách hàng.

Thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các ngành Công nghệ ô tô

Thành thạo tin học văn phòng

Có kinh nghiệm tại vị trí Tư vấn dịch vụ (chưa có sẽ được đào tạo )

Có quá trình thực tập tại các xưởng dịch vụ ô tô

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe

Tinh thần trách nhiệm; trung thực, khéo léo, nhạy bén trong giao tiếp

Độ tuổi: Từ 23 – 30 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN N.U SERVICE STATION Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, không giới hạn, thưởng theo hiệu quả công việc (Lương cơ bản+ doanh số).

Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật, hỗ trợ cơm trưa.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Có cơ hội được làm việc với những dòng xe cao cấp, đời mới; được đào tạo và nâng cao kiến thức chuyên môn.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN N.U SERVICE STATION

