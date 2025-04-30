Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN N.U SERVICE STATION làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN N.U SERVICE STATION
- Đà Nẵng: 30 Nại Nam 8, P.Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận nhu cầu dịch vụ và kiểm tra xe ô tô của khách hàng, phối hợp với kĩ thuật viên đưa ra phương án sửa chữa, giá thành dịch vụ, phụ tùng để tư vấn cho khách hàng.
Lập báo giá, lệnh sửa chữa, theo dõi tiến độ thực hiện công việc và thông tin thường xuyên cho khách hàng về sự thay đổi của chi phí cũng như thời gian giao xe.
Chăm sóc khách hàng sau sửa chữa, bảo dưỡng.
Nhắc khách hàng lịch bảo hành, bảo dưỡng theo định kỳ, kiểm soát lịch đặt hẹn theo nhu cầu làm xe của khách hàng.
Thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phòng
Có kinh nghiệm tại vị trí Tư vấn dịch vụ (chưa có sẽ được đào tạo )
Có quá trình thực tập tại các xưởng dịch vụ ô tô
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe
Tinh thần trách nhiệm; trung thực, khéo léo, nhạy bén trong giao tiếp
Độ tuổi: Từ 23 – 30 tuổi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN N.U SERVICE STATION Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật, hỗ trợ cơm trưa.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Có cơ hội được làm việc với những dòng xe cao cấp, đời mới; được đào tạo và nâng cao kiến thức chuyên môn.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN N.U SERVICE STATION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
