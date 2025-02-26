Tuyển Nhân viên Tư vấn CHI NHÁNH MOBIFONE SERVICE TP HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 1 - Tòa nhà Mộc Gia – Địa chỉ 1/12 Hoàng Việt, P.4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện cuộc gọi đi chăm sóc khách hàng từ data có sẵn theo hệ thống của MobiFone, tư vấn, giới thiệu với khách hàng các gói cước được ưu đãi, thuyết phục và hỗ trợ khách hàng đăng ký các gói 4G phù hợp.

Thực hiện công tác bán hàng, đăng ký các dịch vụ cho khách hàng khi nhận được sự đồng ý của khách hàng theo các quy định về quản lý tài khoản, quy định phân phối dịch vụ của MobiFone.

Thực hiện gọi ra chăm sóc khách hàng theo kịch bản và data được cung cấp, ghi nhận thông tin khảo sát theo đúng các code quy định.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Có khả năng giao tiếp tốt qua điện thoại, giọng nói dễ nghe, nhiệt tình, trung thực.

Chịu khó thuyết phục khách hàng. Thái độ làm việc kỷ luật, chăm chỉ, không ngại gọi, không ngại khách hàng từ chối.

Có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi, nhiệt tình với công việc và có nguyện vọng gắn bó lâu dài với công ty.

Không yêu cầu kinh nghiệm, nhân viên sẽ được hướng dẫn & đào tạo nghiệp vụ trước khi lên line. (Thời gian học việc: 6 ngày)

Các ứng viên đã có kinh nghiệm telesales, CSKH, bán hàng... là một lợi thế.

Tại CHI NHÁNH MOBIFONE SERVICE TP HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, trung bình lương từ 10-15 triệu/tháng.

Lương hoàn thành năng suất: 4.960.000đ/tháng + lương vượt năng suất theo năng lực.

Thưởng theo chính sách công ty vào các dịp Lễ Tết, thưởng kinh doanh, thưởng cuối năm.

Được đóng bảo hiểm đầy đủ và tham gia Công đoàn sau 1 tuần thử việc.

Môi trường làm việc ổn định tuyệt đối, năng động vui vẻ.

Được trang bị đầy đủ phương tiện làm việc tại văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH MOBIFONE SERVICE TP HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin