Tuyển Nhân viên Tư vấn AI SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cơ hội phát triển nghề nghiệp cao trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động. Được đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ. Làm việc với đội ngũ Bác sĩ giàu kinh nghiệm và tâm huyết. BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước. 12 ngày phép 1 năm. Du lịch định kỳ, tham gia các sự kiện của công ty. Review lương theo hiệu quả công việc. Lương cơ bản(7.5 - 10M) + %HH., Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Tiếp nhận khách hàng nước ngoài từ nguồn data công ty đưa đã phân bố cho nhân viên kinh doanh chăm sóc (bao gồm công việc tư vấn qua tin nhắn hoặc gọi điện , CSKH...).

Thúc đẩy chốt khách hàng các dịch vụ nha khoa và xác nhận dịch vụ của khách hàng.

Tìm kiếm khách hàng nước ngoài tại Việt Nam và quốc tế, xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng và đối tác.

Làm việc trái múi giờ khi khách có nhu cầu hỗ trợ.

Xử lý các khiếu nại của khách hàng về sản phẩm/ dịch vụ một cách thỏa đáng.

Lập các báo cáo công việc theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.

Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, KInh doanh quốc tế hoặc các ngành nghề liên quan.

Ưu tiên ứng viên Có thể giao tiếp hoặc tư vấn bằng tiếng anh. Ưu tiên có chứng chỉ tiếng anh (Toeic: 650 hoặc IELTS: 6.0 trở lên).

Nhanh nhẹn, hoạt ngôn, cởi mở, tự tin, có tinh thần làm sales.

Có laptop làm việc cá nhân.

Tại AI SMILE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 35 triệu VND

Lương cứng: 7.5 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AI SMILE

