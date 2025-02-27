Tuyển Nhân viên Tư vấn AI SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại AI SMILE
- Hồ Chí Minh: Cơ hội phát triển nghề nghiệp cao trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động. Được đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ. Làm việc với đội ngũ Bác sĩ giàu kinh nghiệm và tâm huyết. BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước. 12 ngày phép 1 năm. Du lịch định kỳ, tham gia các sự kiện của công ty. Review lương theo hiệu quả công việc. Lương cơ bản(7.5
- 10M) + %HH., Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 35 Triệu
Tiếp nhận khách hàng nước ngoài từ nguồn data công ty đưa đã phân bố cho nhân viên kinh doanh chăm sóc (bao gồm công việc tư vấn qua tin nhắn hoặc gọi điện , CSKH...).
Thúc đẩy chốt khách hàng các dịch vụ nha khoa và xác nhận dịch vụ của khách hàng.
Tìm kiếm khách hàng nước ngoài tại Việt Nam và quốc tế, xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng và đối tác.
Làm việc trái múi giờ khi khách có nhu cầu hỗ trợ.
Xử lý các khiếu nại của khách hàng về sản phẩm/ dịch vụ một cách thỏa đáng.
Lập các báo cáo công việc theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.
Các công việc khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên Có thể giao tiếp hoặc tư vấn bằng tiếng anh. Ưu tiên có chứng chỉ tiếng anh (Toeic: 650 hoặc IELTS: 6.0 trở lên).
Nhanh nhẹn, hoạt ngôn, cởi mở, tự tin, có tinh thần làm sales.
Có laptop làm việc cá nhân.
Tại AI SMILE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7.5 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại AI SMILE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI