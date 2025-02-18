Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici
- Hà Nội: tang tế/ốm đau/hiếu hỉ/sinh nhật theo quy định chung của Công ty Làm việc trong môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. Tham gia các hoạt động team building, sinh nhật, Year end Party... Review lương 6
- 12 tháng/ lần., Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm nguồn Khách hàng trải nghiệm sản phẩm dược mỹ phẩm mà brand đang phát triển
Tư vấn chăm sóc da, các dòng sản phẩm của công ty phù hợp với tình trạng da của khách hàng trên fanpage, website
Theo dõi và phản hồi feedback của khách hàng kịp thời
Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng sau bán hàng theo quy trình tư vấn của brand
Phối hợp cùng bộ phận Mua hàng/Marketing phát triển và cập nhật tài liệu đào tạo, bao gồm hướng dẫn, bài giảng, video đào tạo đảm bảo nội dung đào tạo phù hợp với chiến lược và mục tiêu của thương hiệu.
Phối hợp cùng các phòng ban có liên quan để đào tạo kiến thức sản phẩm cho đại lý.
Thực hiện tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của công việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường Cao Đẳng/ Đại học Y, Dược, Công nghệ sinh học,...
Hoặc các ứng viên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ, dược mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thẩm mĩ
Có từ 1 năm kinh nghiệm Telesale/ Chăm sóc khách hàng
Có kinh nghiệm chốt sale và mở rộng danh sách khách hàng mới trên data có sẵn của công ty cung cấp.
Có kỹ năng xây dựng kịch bản tư vấn bán hàng.
Có kiến thức về dược mỹ phẩm, bao gồm thành phần, công dụng, và các vấn đề liên quan đến da và chăm sóc da.
Có kinh nghiệm hoặc chứng chỉ liên quan đến ngành dược mĩ phẩm là một lợi thế lớn.
Có sự am hiểu về thị trường dược mỹ phẩm và xu hướng tiêu dùng hiện nay.
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
