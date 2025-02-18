Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. Tham gia các hoạt động team building, sinh nhật, Year end Party... Review lương 6 - 12 tháng/ lần.

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm nguồn Khách hàng trải nghiệm sản phẩm dược mỹ phẩm mà brand đang phát triển

Tư vấn chăm sóc da, các dòng sản phẩm của công ty phù hợp với tình trạng da của khách hàng trên fanpage, website

Theo dõi và phản hồi feedback của khách hàng kịp thời

Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng sau bán hàng theo quy trình tư vấn của brand

Phối hợp cùng bộ phận Mua hàng/Marketing phát triển và cập nhật tài liệu đào tạo, bao gồm hướng dẫn, bài giảng, video đào tạo đảm bảo nội dung đào tạo phù hợp với chiến lược và mục tiêu của thương hiệu.

Phối hợp cùng các phòng ban có liên quan để đào tạo kiến thức sản phẩm cho đại lý.

Thực hiện tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của công việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nữ, độ tuổi từ 23 trở lên

Tốt nghiệp các trường Cao Đẳng/ Đại học Y, Dược, Công nghệ sinh học,...

Hoặc các ứng viên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ, dược mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thẩm mĩ

Có từ 1 năm kinh nghiệm Telesale/ Chăm sóc khách hàng

Có kinh nghiệm chốt sale và mở rộng danh sách khách hàng mới trên data có sẵn của công ty cung cấp.

Có kỹ năng xây dựng kịch bản tư vấn bán hàng.

Có kiến thức về dược mỹ phẩm, bao gồm thành phần, công dụng, và các vấn đề liên quan đến da và chăm sóc da.

Có kinh nghiệm hoặc chứng chỉ liên quan đến ngành dược mĩ phẩm là một lợi thế lớn.

Có sự am hiểu về thị trường dược mỹ phẩm và xu hướng tiêu dùng hiện nay.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

