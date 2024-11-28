Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Eland làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Geleximco A, Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn tới PHHS đã có nhu cầu quan tâm lớp học và đăng ký tìm hiểu với trung tâm (ko telesale bị động)

Chăm sóc PHHS

Làm báo cáo ngày, báo cáo tháng

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22-27 tuổi

Nhanh nhẹn, năng động, ngoại hình ưa nhìn

Không nói ngọng, không nói giọng địa phương quá rõ

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Eland Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 20 triệu (lương cơ bản + hoa hồng)

Được trau dồi và học hỏi kinh nghiệm thực tế để phát triển kỹ năng tư vấn, bán hàng, phát triển khả năng giao tiếp với khách hàng

Được tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, du lịch cùng trung tâm hàng năm

Được nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà nước

Trung tâm đang cần tuyển nhân sự đi làm luôn nhé các bạn!

