Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Eland làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Eland
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Geleximco A, Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tư vấn tới PHHS đã có nhu cầu quan tâm lớp học và đăng ký tìm hiểu với trung tâm (ko telesale bị động)
Chăm sóc PHHS
Làm báo cáo ngày, báo cáo tháng
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 22-27 tuổi
Nhanh nhẹn, năng động, ngoại hình ưa nhìn
Không nói ngọng, không nói giọng địa phương quá rõ
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương
Tại Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Eland Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10 - 20 triệu (lương cơ bản + hoa hồng)
Được trau dồi và học hỏi kinh nghiệm thực tế để phát triển kỹ năng tư vấn, bán hàng, phát triển khả năng giao tiếp với khách hàng
Được tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, du lịch cùng trung tâm hàng năm
Được nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà nước
Trung tâm đang cần tuyển nhân sự đi làm luôn nhé các bạn!
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Eland
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
