Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Eland làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Eland
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Eland

Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Eland

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Geleximco A, Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn tới PHHS đã có nhu cầu quan tâm lớp học và đăng ký tìm hiểu với trung tâm (ko telesale bị động)
Chăm sóc PHHS
Làm báo cáo ngày, báo cáo tháng

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22-27 tuổi
Nhanh nhẹn, năng động, ngoại hình ưa nhìn
Không nói ngọng, không nói giọng địa phương quá rõ
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Eland Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 20 triệu (lương cơ bản + hoa hồng)
Được trau dồi và học hỏi kinh nghiệm thực tế để phát triển kỹ năng tư vấn, bán hàng, phát triển khả năng giao tiếp với khách hàng
Được tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, du lịch cùng trung tâm hàng năm
Được nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà nước
Trung tâm đang cần tuyển nhân sự đi làm luôn nhé các bạn!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Eland

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Eland

Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Eland

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Shophouse ED.103, tầng 1, chung cư Ecodream, ngõ 300 Nguyễn Xiển, Xã Tân Triều, Huyền Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

