Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà SEVIN office, 609 Trương Định

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Gọi điện tư vắn cho học viên về các khóa học của Công ty

Hỗ trợ học viên trong quá trình đăng ký và tham gia khóa học

Data có sẵn. Làm việc tại văn phòng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm Telesale/Sale.

Không có kinh nghiệm được đào tạo

Giao tiếp linh hoạt, năng lượng tích cực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8.000.000đ - 12.000.000đ

Tổng thu nhập từ: 12.000.000 VND đến 30.000.000 VND

Lương + thưởng hấp dẫn, xứng đáng với năng lực.

Review lương 3 tháng 1 lần

Đào tạo và phát triển kỹ năng.

Chính sách phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHTN, thưởng lễ Tết, team building

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng đội "chất chơi."

Văn phòng đẹp lung linh, trà cà phê "free-flow."

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU

