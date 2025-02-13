Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà SEVIN office, 609 Trương Định

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Gọi điện tư vắn cho học viên về các khóa học của Công ty
Hỗ trợ học viên trong quá trình đăng ký và tham gia khóa học
Data có sẵn. Làm việc tại văn phòng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm Telesale/Sale.
Không có kinh nghiệm được đào tạo
Giao tiếp linh hoạt, năng lượng tích cực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8.000.000đ - 12.000.000đ
Tổng thu nhập từ: 12.000.000 VND đến 30.000.000 VND
Lương + thưởng hấp dẫn, xứng đáng với năng lực.
Review lương 3 tháng 1 lần
Đào tạo và phát triển kỹ năng.
Chính sách phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHTN, thưởng lễ Tết, team building
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng đội "chất chơi."
Văn phòng đẹp lung linh, trà cà phê "free-flow."

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

