Tuyển Nhân viên vận hành Ezyremit Worldwide làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Ezyremit Worldwide
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Ezyremit Worldwide

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Ezyremit Worldwide

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Level 5, 32 Pham Ngoc Thach, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

• Provide customer service - Professionally deals with customers' inquiries promptly
• Operate EzyRemit backend system - Responsible for processing all transactions efficiently.
• Resolve and follow up on pending transactions, escalating where needed
• Ensuring all transactions are performed following the company's Compliance Rules
• Suggest changes or improvements to increase accuracy and efficiency in the operations procedures.
• Conducted department reports and assisted the general manager in creating operations documents.
• Ad-hoc tasks
-------------------------------------------------------------------------------------
• Cung cấp dịch vụ cho khách hàng - giải quyết các thắc mắc của khách hàng một cách chuyên nghiệp kịp thời
• Vận hành hệ thống EzyRemit - chịu trách nhiệm xử lý tất cả các giao dịch một cách hiệu quả
• Giải quyết và theo dõi các giao dịch đang chờ xử lý khi cần thiết
• Đảm bảo tất cả các giao dịch được thực hiện theo Quy tắc tuân thủ của Công ty
• Đề xuất các thay đổi hoặc cải tiến nhắm tăng độ chính xác và hiệu quả trong các quy trình hoạt động
• Thực hiện các báo cáo của phòng ban và Hỗ trợ Tổng Giám đốc tạo tài liệu hoạt động
• Những công việc khác được phân công

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Ezyremit Worldwide Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ezyremit Worldwide

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ezyremit Worldwide

Ezyremit Worldwide

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 5, Toà nhà The Nexx, 32 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

