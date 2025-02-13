Tuyển Nhân viên vận hành Ezyremit Worldwide làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

• Provide customer service - Professionally deals with customers' inquiries promptly

• Operate EzyRemit backend system - Responsible for processing all transactions efficiently.

• Resolve and follow up on pending transactions, escalating where needed

• Ensuring all transactions are performed following the company's Compliance Rules

• Suggest changes or improvements to increase accuracy and efficiency in the operations procedures.

• Conducted department reports and assisted the general manager in creating operations documents.

• Ad-hoc tasks

• Cung cấp dịch vụ cho khách hàng - giải quyết các thắc mắc của khách hàng một cách chuyên nghiệp kịp thời

• Vận hành hệ thống EzyRemit - chịu trách nhiệm xử lý tất cả các giao dịch một cách hiệu quả

• Giải quyết và theo dõi các giao dịch đang chờ xử lý khi cần thiết

• Đảm bảo tất cả các giao dịch được thực hiện theo Quy tắc tuân thủ của Công ty

• Đề xuất các thay đổi hoặc cải tiến nhắm tăng độ chính xác và hiệu quả trong các quy trình hoạt động

• Thực hiện các báo cáo của phòng ban và Hỗ trợ Tổng Giám đốc tạo tài liệu hoạt động

• Những công việc khác được phân công