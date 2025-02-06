Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOOSHIP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 8 Triệu

Mức lương 8 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Xã Vĩnh Lộc B và Tân Túc, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành

Địa chỉ làm việc tại (chọn 1 trong 3 địa điểm):

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm ít nhất 06 tháng làm nhân viên vận hành/ kho/ điều phối tại các bưu cục vận chuyển

- Biết sử dụng tin học văn phòng Word, Excel (sẽ được đào tạo thêm)

- Siêng năng, có trách nhiệm, chịu khó là yếu tố ưu tiên hàng đầu.

- Đảm bảo sức khỏe để hoàn thành công việc.

- Trung thực, cầu tiến.

Quyền Lợi

- Được tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN

- Được hưởng các chế độ theo quy định của công ty

- Lễ, Tết được nghỉ theo quy định của công ty.

- Được đề xuất tăng lương, thăng chức (quản lý kho).

Cách Thức Ứng Tuyển

