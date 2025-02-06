Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOOSHIP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOOSHIP
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOOSHIP

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOOSHIP

Mức lương
8 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Xã Vĩnh Lộc B và Tân Túc, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 8 Triệu

Địa chỉ làm việc tại (chọn 1 trong 3 địa điểm):

Với Mức Lương 8 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 06 tháng làm nhân viên vận hành/ kho/ điều phối tại các bưu cục vận chuyển
- Biết sử dụng tin học văn phòng Word, Excel (sẽ được đào tạo thêm)
- Siêng năng, có trách nhiệm, chịu khó là yếu tố ưu tiên hàng đầu.
- Đảm bảo sức khỏe để hoàn thành công việc.
- Trung thực, cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOOSHIP Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN
- Được hưởng các chế độ theo quy định của công ty
- Lễ, Tết được nghỉ theo quy định của công ty.
- Được đề xuất tăng lương, thăng chức (quản lý kho).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOOSHIP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOOSHIP

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOOSHIP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 5.06, Tầng 5, Khu Officetel, 38 Trương Quốc Dung, P.08, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, VN.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

