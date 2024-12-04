Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
Product Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Tòa Gold Tower, Số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

1. Nghiên cứu thu thập thông tin thị trường
- Quản lý danh mục sản phẩm, điều phối các chuyên viên marketing ngành hàng thực hiện
nghiên cứu và phát triển sản phẩm cho từng ngành hàng
- Xây dựng và triển khai kế hoạch launching sản phẩm mới: Xác định phân khúc khách hàng
mục tiêu, yếu tố cạnh tranh cho sản phẩm, thông điệp truyền thông, tài liệu truyền thông sản
phẩm, chính sách giá bán ...
- Điều nghiên về sản phẩm đối thủ, insight khách hàng, xu hướng phát triển sản phẩm trong
tương lai, có báo cáo đề xuất phát triển các sản phẩm mới
- Benchmark phân tích điểm mạnh yếu tính năng, key content, giá bán với sản phẩm đối thủ
cạnh tranh
- Đào tạo cho nhân sự kinh doanh, marketing của công ty, đối tác giúp họ hiểu rõ về sản phẩm,
lợi thế cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ của công ty
- Xây dựng và quản trị thông tin sản phẩm đảm bảo chính xác trên các kênh truyền thông:
website, fanpage, các bài PR truyền thông về sản phẩm
- Tham gia tổ chức các hoạt động Hội nghị khách hàng demo trưng bày, tư vấn sản phẩm thúc
đẩy push sale
2. Xây dựng ấn phẩm truyền thông
- Chịu trách nhiệm phối hợp với Marcom xây dựng thiết kế tư liệu truyền thông, tài liệu thuyết
trình: catalogue, tờ gấp, video sản phẩm ...
- Phối hợp với Phát triển sản phẩm xây dựng nội dung thông tin truyền thông trên bao bì tem
nhãn
3. Xây dựng quy định, hướng dẫn quy trình
- Xây dựng các quy trình phục vụ cho công việc của phòng ban như: Quy trình Xây dựng ấn
phẩm truyền thông, Quy trình launching sản phẩm
4. Chịu trách nhiệm báo cáo & đánh giá hiệu quả chung của phòng:
- Chịu trách nhiệm về lập kế hoạch & báo cáo công việc của phòng ban theo tuần, tháng, quý,
năm
- Kiểm soát kế hoạch ngân sách, chi tiêu của phòng ban
5. Thực hiện công việc khác theo sự phân công của CBQL hoặc Tập đoàn

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, có kiến thức nền tảng về lĩnh vực kinh doanh và marketing
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing tối thiểu 2 năm
- Có kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, hiểu về Product Markeiting, ưu tiên đã làm ở vị trí tương đương tại các công ty có ngành hàng Bếp, Gia dụng hoặc các ngành hàng có kênh phân phối lớn
- Các kỹ năng tin học sử dụng thành thạo, khai thác tốt các kênh truyền thông
- Thành thạo tin học văn phòng thông dụng (Word, Excel, Powerpoint, Internet, Outlook...)
- Đọc hiểu các bảng phân tích, báo cáo số liệu kinh doanh, khả năng tư duy phân tích tốt
- Khả năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, thương lượng.
- Khả năng sắp xếp, lập kế hoạch, phân tích công việc, tổng hợp, giải quyết vấn đề tốt
- Tư duy sáng tạo, chân thiện mỹ
- Chủ động làm việc và đề xuất các giải pháp liên quan.
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ. Chịu được áp lực cao trong công việc
- Có thể đi công tác xa (không thường xuyên)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
Được cung cấp đầy đủ ccdc phục vụ cho công việc
Chính sách thưởng quý
Được tham gia bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Tham gia công đoàn và hưởng các chính sách, quyền lợi công đoàn
Khám sức khỏe định kỳ
Chế độ sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết,... đầy đủ theo quy định của Tập đoàn
Du lịch, nghỉ mát hàng năm cho CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Gold Tower số 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân , Hà Nội

