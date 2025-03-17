Tuyển Product Marketing Công ty TNHH Elentec Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

EN - Skill on Management accounting. - Inventory control, cost management and analysis. - Monthly finance statement: Trial balance, income statement, balance sheet and other internal, external reports. - Working with auditor: Quarterly, halfyear, yearend working with auditors for auditing reports, internal reports, other report to Head quarter. -Working with tax office and other government office when have requirement. - Training accounting staff - Update new law of Vietnam - Solving sudden works occurred in accounting department - Support other departments, other staff when requirement given. VI - Kỹ năng về Kế toán quản trị. - Kiểm soát hàng tồn kho, quản lý chi phí, phân tích chi phí. - Báo cáo tài chính hàng tháng: Bảng cân đối phát sinh, báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và các báo cáo nội bộ, bên ngoài khác.

