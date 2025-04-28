Tuyển Product Marketing Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1 USD

• Phân tích định vị thương hiệu và hiểu biết của người tiêu dung

• Chuyển các yếu tố thương hiệu thành kế hoạch và chiến lược tiếp cận thị trường.

• Theo dõi, giám sát các thông số về hiệu suất, về chi phí và giá cả, tiềm năng thị trường và ước tính doanh thu.

• Đo lường và báo cáo hiệu suất của tất cả các chiến dịch tiếp thị, đồng thời đánh giá ROI và KPI.

• Theo dõi xu hướng thị trường, nghiên cứu thị trường tiêu dùng và hoạt động của đối thủ cạnh tranh.

• Theo dõi các hoạt động liên quan đến sản phẩm/ ngành hàng đang diễn ra.

• Theo dõi việc phân phối sản phẩm và phản ứng của người tiêu dung.

• Theo dõi thực hiện các chương trình hỗ trợ thương mại, chương trình phát Triển khách hàng đồng thời truyền thông nội dung chương trình đến lực lượng bán hàng..

• Triển khai các kế hoạch và đánh giá các chương trình hỗ trợ bán hàng.

• Xây dựng/ đánh giá các hoạt động hỗ trợ bán hàng/trưng bày/công cụ trưng bày để đảm bảo ngành hàng đạt được những mục tiêu về kinh doanh đã đề ra.

• Quản lý ngân sách của ngành hàng.