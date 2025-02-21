Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN - HIGHLAND COFFEE SERVICE JSC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN - HIGHLAND COFFEE SERVICE JSC Pro Company
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN - HIGHLAND COFFEE SERVICE JSC Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Thu nhập ổn định lâu dài, cạnh tranh nhất thị trường đồ uống (chi tiết HR trao đổi cụ thể trong vòng phỏng vấn đầu tiên)

- Chính sách thưởng hấp dẫn dành cho khối vận hành

- Du lịch, nghỉ mát, team building hàng năm

- Đầy đủ các chế độ phúc lợi (đóng BHYT, BHXH full lương + gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe/ tai nạn nâng cấp)

- Được đào tạo kỹ năng chuyên môn thường xuyên với những anh chị quản lý có tâm, có tầm!

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng tại công ty Top đầu ngành...

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động, doanh thu của một cửa hàng trong chuỗi cửa hàng Highlands Coffee
- Tìm kiếm và đề xuất phương án quảng bá, giới thiệu thương hiệu, hình ảnh cửa hàng đến khách hàng tiềm năng xung quanh khu vực cửa hàng và khách du lịch (nếu có) nhằm thu hút khách hàng
- Chủ động tiếp cận và chăm sóc khách hàng
- Quản lý doanh thu cửa hàng
- Đảm bảo doanh thu luôn đạt được mục tiêu đặt ra hoặc duy trì sự phát triển doanh thu đều
- Quản lý Tuyển dụng và các vấn đề liên quan tới nhân sự
- Tác phong/ thái độ phục vụ khách hàng tốt
- Đào tạo về thương hiệu và các chuyên môn cần thiết cho nhân viên
- Triển khai và giám sát thực hiện các hoạt động tại cửa hàng theo chính sách, quy trình của công ty
- Kiểm soát tốt các khoản chi phí hoạt động của cửa hàng ở mức tối thiểu
- Chịu trách nhiệm giải trình các khoản chi, các khoản đề xuất cho hoạt động của cửa hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức và đam mê về lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Kiến thức về cà phê là một lợi thế
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh Thực phẩm đồ uống, nhà hàng, khách sạn
- Ham học hỏi, nhiệt tình
- Giao tiếp nhanh nhẹn, thông minh
- Có tinh thần trách nhiệm và làm việc dưới áp lực cao
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN - HIGHLAND COFFEE SERVICE JSC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN - HIGHLAND COFFEE SERVICE JSC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN - HIGHLAND COFFEE SERVICE JSC Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN - HIGHLAND COFFEE SERVICE JSC Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: TP.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

