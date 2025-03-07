Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: • Các phúc lợi theo chính sách nhân sự công ty ban hành • Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến tốt • Được đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn., Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Quản lý kinh doanh

- Chịu trách nhiêm quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh tại cửa hàng

- Thúc đẩy doanh số bán hàng tại cửa hàng, gửi báo cáo tình hình cửa hàng theo tuần/ tháng

- Đảm bảo chất lượng phục vụ khách hàng chuyên nghiệp theo quy chuẩn Cocolux

- Lắng nghe – tiếp nhận – trả lời các ý kiến, khiếu nại của khách hàng thông qua việc giao tiếp với khách hàng thường xuyên

- Đề xuất và thực hiện chương trình kinh doanh, khuyến mãi, quảng cáo nhằm thúc đẩy doanh thu cửa hàng

2. Quản lý nhân sự

- Đảm bảo ý thức và chuyên môn của nhân viên

- Đề xuất, tuyển dụng và đào tạo cho nhân viên mới, huấn luyện nhân viên theo quy trình tư vấn của Công ty

- Tạo động lực và phát huy tinh thần làm việc của nhân viên

- Sắp xếp và quản lý ca làm việc của nhân viên

3. Quản lý hàng hoá

- Quản lý xuất nhập tồn tại cửa hàng, lên kế hoạch đặt hàng và chuẩn bị hàng hoá, đảm bảo lượng hàng tồn kho cần thiết, tránh tình trạng thiếu hụt sản phẩm

- Kiểm soát việc tiếp nhận, bảo quản hàng hoá theo đúng tiêu chuẩn.

- Quản lý sắp xếp hàng hoá và trưng bày sản phẩm, đảm bảo khu vực trưng bày theo đúng tiêu chuẩn thương hiệu và các tài liệu hướng dẫn đã ban hành

4. Khác

- Các mục khác theo yêu cầu quản lý trực tiếp

Thời gian làm việc từ:

Ca Sáng: 9h - 16h00 / Ca chiều: 14h30 - 22h30

(Nghỉ 01 ngày /tuần)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tuổi từ 25-35 tuổi

- Kinh nghiệm chỉ cần từ 1 năm ở cấp bậc Quản lý cửa hàng.

- Kĩ năng giao tiếp, thuyết phục và chăm sóc khách hàng tốt

- Có kỹ năng quản lý nhân viên, đào tạo và xử lý tình huống

Tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam

