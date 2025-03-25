Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 Đoàn Trần Nghiệp, Phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch vận hành chi tiết theo từng ca làm việc.

Triển khai kế hoạch vận hành tới các trưởng ca.

Kiểm tra vệ sinh cửa hàng.

Kiểm tra tình trạng cơ sở vật chất và thiết bị vận hành.

Lên kế hoạch bảo trì thiết bị định kỳ.

Phân công công việc cụ thể cho từng nhân viên theo ca.

Theo dõi, chấm công và cập nhật bảng công theo ngày.

Giám sát nhân viên thực hiện nhiệm vụ trong ca.

Tổ chức họp định kỳ với trưởng ca và nhân viên.

Đánh giá năng suất làm việc của nhân viên.

Theo dõi báo cáo doanh thu qua hệ thống CSM.

Đối chiếu số liệu doanh thu với tiền thực thu.

Kiểm kê kho định kỳ theo lịch.

Báo cáo tồn kho và doanh thu lên cấp trên.

Đề xuất biện pháp cải thiện doanh thu khi cần thiết.

Tiếp nhận phản hồi từ khách hàng trong ca làm việc.

Giải quyết khiếu nại tại chỗ hoặc chuyển lên cấp trên.

Ghi nhận mức độ hài lòng của khách hàng.

Đề xuất chương trình khuyến mãi phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Theo dõi và nhập dữ liệu thu/chi vào phần mềm quản lý.

Giám sát quá trình kiểm kho của trưởng ca, tạp vụ và nhân viên.

Đánh giá năng suất làm việc của từng bộ phận.

Kiểm tra định kỳ các bộ phận trong cửa hàng.

Giám sát hệ thống camera an ninh thường xuyên.

Báo cáo các sự cố bất thường lên cấp trên.

Xử lý nhanh các sự cố như mất điện, lỗi hệ thống.

Đưa ra các phương án phòng ngừa rủi ro.

Cập nhật các quy định pháp luật liên quan đến kinh doanh.

Kiểm tra giấy tờ pháp lý như giấy phép kinh doanh, VSATTP.

Đảm bảo các tài liệu pháp lý luôn được lưu trữ đầy đủ.

Báo cáo các vấn đề pháp lý phát sinh lên cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý trong ngành F&B, Cyber hoặc lĩnh vực liên quan.

Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và đào tạo nhân viên.

Hiểu biết về vận hành cyber internet, dịch vụ khách hàng và quản lý doanh thu.

Có kinh nghiệm trong kiểm soát chất lượng dịch vụ, sản phẩm.

Kỹ năng làm việc với nhiều phòng ban, đặc biệt là HR, PĐT, Kế toán, QA-QC.

Kỹ năng giải quyết vấn đề, chịu được áp lực cao.

Thành thạo tin học văn phòng, có thể sử dụng phần mềm quản lý bán hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Phụ cấp + Lương KPI

Được hưởng đẩy đủ các quyền lợi cơ bản như: Máy tính làm việc cá nhân, BHXH, nghỉ phép năm, tháng lương thứ 13, thưởng Lễ, Tết...

Công ty tổ chức sinh nhật, liên hoan nhà hàng, khách sạn định kỳ, du lịch hè, YEP.

Được cấp tài khoản VIP tại chuỗi Cyber Vikings với mức siêu giảm giá.

Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, Công ty đang giai đoạn mở rộng & phát triển

Địa điểm làm việc: Linh động giữa các cửa hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM

