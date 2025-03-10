Tuyển Quản lý Cửa hàng CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT TRÀNG TIỀN PLAZA TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15,000,000 – 20,000,000 vnđ Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước. Thưởng lễ, Tết, thưởng doanh số hấp dẫn. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong một môi trường năng động., Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý, giám sát và vận hành cửa hàng bán lẻ

Chịu trách nhiệm về doanh thu, hàng hóa, trưng bày sản phẩm và chất lượng dịch vụ tại cửa hàng.

Quản lý và phân công công việc cho nhân viên bán hàng, đảm bảo đội ngũ hoạt động hiệu quả.

Kiểm soát tồn kho, đặt hàng và đảm bảo cửa hàng luôn có đầy đủ hàng hóa phục vụ khách.

Báo cáo doanh số, tình hình kinh doanh và đề xuất các phương án cải thiện hiệu quả hoạt động cửa hàng.

Các công việc khác liên quan được yêu cầu .

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm với vị trí cửa hàng trưởng , hoặc các vị trí tương đương từ 2 năm

Yêu thích dịch vụ Khách Hàng , luôn đặt Khách Hàng là trọng tâm

Kỹ năng giao tiếp tốt , kỹ năng truyền đạt tốt , kỹ năng lắng nghe tốt

Kỹ năng quản lý đội nhóm, giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

Có tinh thần trách nhiệm,siêng năng ,nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, khả năng chịu áp lực tốt.

Đặc biệt phải hoàn toàn trung thực

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT TRÀNG TIỀN PLAZA TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT TRÀNG TIỀN PLAZA TẠI HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.