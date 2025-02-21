Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Thu nhập 8

- 20 triệu

- Ghi nhận cống hiến, mức thưởng thành tích, thưởng cuối năm hấp dẫn.

- Chế độ nghỉ phép năm, BHXH, BHYT,... theo quy định của Luật Lao động

- Môi trường làm việc trẻ trung, tự chủ và linh hoạt, đồng nghiệp tận tâm, nhiệt huyết, hỗ trợ.

- Cơ hội được đào tạo, được định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng, cơ hội thăng tiến rộng mở.

- Đội ngũ lãnh đạo tâm huyết, có sức thuyết phục đối với CBNV trong mọi hoạt động, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động vận hành.
- Xây dựng chiến lược kinh doanh, thúc đẩy doanh số cửa hàng
- Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên bán hàng.
- Kiểm soát chi phí vận hành, đề xuất các giải pháp tối ưu hóa doanh thu – lợi nhuận.
- Giám sát chặt chẽ việc trưng bày, bảo quản hàng hóa, hạn chế thất thoát.
- Phối hợp với các phòng ban marketing, vận hành để thực hiện chương trình khuyến mãi.
- Đánh giá hiệu suất cửa hàng và đội ngũ nhân viên, đề xuất chính sách thưởng phạt.
- Báo cáo định kỳ lên ban lãnh đạo về tình hình kinh doanh cửa hàng phụ trách.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí cửa hàng trưởng hoặc tương đương.
- Kinh nghiệm quản lý nhân sự, phân công công việc, tạo động lực cho nhân viên.
- Kỹ năng bán hàng, xử lý khiếu nại khách hàng, nắm bắt xu hướng thời trang.
- Có tư duy chiến lược về doanh số, quản lý hàng hóa, giảm thiểu thất thoát.
- Độ tuổi 22 – 35 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 148 đường La Thành, Phường Ô Chợ Dừa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

